"Це все сталося звісно через упереджене суддівство. Я просто не міг на це дивитися – як молодих хлопців, які тільки-но починають грати у футбол, якийсь... зі свистком просто "вбиває", і знущається над ними.

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Я поважаю суддів, з багатьма спілкуюся особисто, і за всю свою кар'єру я не пам'ятаю від себе таких випадків щодо арбітрів. Але в цій ситуації я шкодую лише про одне – що не влупив сильніше, щоб він добре запам'ятав, що не можна так судити.

Спочатку він показав мені жовту, після того, як я йому сказав: "Давай трішки уважніше!". А наступного разу я метрів за 20 від нього просто прокоментував його дії: "Скільки вже можна свистіти?". Арбітр просто шукав момент, щоб вилучити мене. Після червоної картки ні за що у мене просто не витримали нерви.

Після матчу хотілося поспілкуватися з арбітром, але їх виводили після такої гри під охороною, встиг йому тільки сказати, що він злодій! Нехай цей матч і його дії будуть на його совісті.

До Зідана мені ще далеко, він нокаутував, а я лише трішки зачепив. Ще не було клубного засідання. Я вважаю, що оштрафувати мене повинні обов'язково! Я ніколи не дозволив би собі так вчинити, якби мені було менше років. А так, я до кожної гри ставлюсь, як до останньої, і дуже серйозно та емоційно все відчуваю

Чи не боюсь я, що через цей вчинок можу отримати тривалу дискваліфікацію, яку можете закінчити мою кар'єру? Не боюсь, і сподіваюсь, що дискваліфікація буде справедливою, враховуючи, що я не застосовував руки. Поживемо-побачимо", – сказав Шевченко у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, 38-річний форвард з'явився на полі після перерви, однак відіграв лише 20 хвилин. На 66-й хвилині форвард отримав червону картку від головного арбітра Василя Файди, а після цього підійшов до нього і повторив легендарний удар Зідана з фіналу ЧС-2006.

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