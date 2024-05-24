Скандальний арбітраж Крістіни Козорог у матчі за третє місце в жіночій Першій лізі коштував житомирянам підвищення у класі.

Полісся й Минай за підсумками групового етапу жіночої Першої ліги 2023/24 отримали право зіграти в "фіналі чотирьох" – до нього виходили по дві найкращих команди з груп А та Б. Обидва колективи зазнали поразок, але зустрілися у битві за бронзові медалі. Згідно з регламентом, друге та третє місце в Першій лізі отримає право зіграти у плей-офф проти 10-го та 11-го із жіночої Вищої ліги.

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Поєдинок між Поліссям і Минаєм пройшов у Києві й завершився перемогою закарпатців із рахунком 4:3. При цьому футболістки житомирян отримали три вилучення (одне з них – за рахунку 3:2 на свою користь на 110-й хвилині), а ще одну червону показали представнику тренерського штабу. У підсумку, бронзові медалі взяли ужгородці, залишивши поліщуків без останнього шансу на підвищення у класі.

Матч обслуговувала арбітриня Крістіна Козорог, відома за суддівством в чоловічій УПЛ. Прес-служба Полісся назвало її роботу "свавіллям та знущанням", а також "футбольним пограбуванням". Гнівне послання в соцмережах клуб підкріпив офіційним протестом.

"Футбольне пограбування! Арбітриня матчу Крістіна Козорог брутально знищила будь-які шанси у ЖФК Полісся на перехідні матчі у Вищу лігу.

Чотири червоні картки нашій команді! Перше вилучення нашої гравчині Софії Низової відбулося при рахунку 0:0. На деякий час цей факт деморалізував нашу команду і ми пропустили два мʼячі. Але потому вдалося у меншості зрівняти рахунок – 2:2. Майже одразу за свою справу взялася арбітриня Крістіна Козорог і вилучила ще одну нашу гравчиню Ангеліну Кирик. Згодом червону картку отримав і тренер команди Сергій Школьний. 9 проти 11 і без одного з тренерів ми завершили основний час.

А у екстратаймах нам вдалося навіть вийти вперед. Однак арбітриня знову втрутилася у гру. Відео останнього вилучення ми опублікуємо окремо. Рахунок 3:3 тримався у складах 8 проти 11. Арбітриня Крістіна Козорог продовжувала гру аж до 123-ї хвилини, допоки суперники не змогли забити четвертий мʼяч. Після цього одразу пролунав фінальний свисток.

ЖФК Полісся вміє та приймає справедливі поразки, як це сталося у попередньому матчі із Сістерс, однак свавілля та знущання, яке влаштувала арбітриня Крістіна Козорог у матчі із Минаєм, обурює своєю зухвалістю.

ЖФК Полісся подали офіційний протест на суддівство Крістіни Козорог. Ми засуджуємо такі дії арбітра. Вбачаємо у цих діях або заангажованість, або непрофесійність. Такі люди вбивають український футбол. Непрофесійному та упередженому суддівству не місце у професійному спорті.

Просимо звернути увагу на матч та дії арбітрині Крістіни Козорог усю футбольну громадськість. Ми пишаємося волею до перемоги нашої команди. Всупереч приниженням та знущанням арбітрині Крістіни Козорог відіграти 120 хвилин без трьох гравців і тренера проти фактично 12 гравців – це безперечно подвиг. Увесь Житомир стоячи вам аплодує! Ви для нас справжні героїні! Дякуємо, командо!" – йдеться у офіційній заяві клубу.

"110 хвилина матчу. ЖФК Полісся героїчно з двома червоними веде у рахунку – 3:2. Аж тут Крістіна Козорог придумує червону картку… Навіть коментатор УАФ не зрозумів що відбувається. Яким літературним словом можна оцінити цей епізод та суддівство Крістіни Козорог?" – дописала прес-служба у соцмережах, прикріпивши відео скандального епізоду.

Зазначимо, що чемпіонство жіночої Першої ліги виграв клуб Сістерс – одеситки перемогли Полісся в півфіналі, а потім здолали Оболонь у битві за золото. Команда кваліфікувалась у Вищу лігу, а на Оболонь і Минай чекає плей-офф. Перехідні матчі проведуть 1 та 6 червня.

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