"Юридична служба Кадіса подала до компетентних федеральних органів коротку заяву про оскарження зустрічі, проведеної з Ельче, на підставі якої вимагається скасування кінцевого рахунку матчу. Суддівська бригада підтвердила, що гол, забитий Есекієлем Понсе, був зарахований з порушеннями правил, а саме – з офсайду. На цій підставі ми вимагаємо скасувати кінцевий рахунок матчу і поновити зустріч з 81 хвилини", – йдеться в офіційному прес-релізі клубу.

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Нагадаємо, в матчі Кадіса та Ельче, який відбувся 16 січня 2023 року, арбітри припустилися помилки. Карлос дель Серро Гранде зарахував гол Ельче з офсайду. Відеоасистенти чомусь цей момент проґавили та не надали правильної інформації головному арбітру.

Технічний комітет арбітрів Іспанії повідомив, що винних буде покарано, а також пропонує використовувати напівавтоматичну технологію фіксації офсайду в Ла Лізі. ЇЇ вже випробували на матчах Суперкубка Іспанії, а також будуть використовуватися у фіналі Кубка Іспанії. Єдиний нюанс – технологія буде доступна лише на стадіонах, які приймають Лігу чемпіонів.

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