Ельче мінімально поступався упродовж майже всього матчу, але зусиллями Понсе врятував очко на 81-й хвилині. Аргентинець випередив суперника в центрі поля і побіг в карний майданчик, де й завершить гольову атаку.

Втім, детальний повтор чітко показує, що в першому епізоді Понсе вибігає з півметрового офсайду, тому цей гол Ельче ніяк не може бути легітимним.

Польовій бригаді Карлоса дель Серро Гранде справді було важко розібратися, але дивує неуважність команди відеоасистентів на чолі з Ігнасіо Вільянуевою. Головний тренер Кадіса Серхіо Гонсалес не стримував люті на післяматчевій прес-конференції.

"Я відразу пішов поговорити з дель Серро Гранде, і він перепросив за цей гол. Це жахлива помилка. Відчуття таке, що перевіряли якийсь фол, а не офсайд. Якщо VAR чогось вартий, то мусить фіксувати такі офсайди. Це ще один камінь на нашій дорозі, але я не можу нічого зробити. Польовий суддя та помічник попросили вибачення перед нами, але така робота VAR ненормальна. Я цього не розумію", – цитує Гонсалеса AS.

Кадіс розписав нічию з Ельче, не зумівши покинути зону вильоту із Ла Ліги