У битві за Суперкубок Іспанії 2023 Карло Анчелотті програв перший за 13 років фінал, а Барселона перервала тривалу безтрофейну серію. Звіт читайте на "Футбол 24".

Барселона і Реал підходили до першого в 2023 році Ель Класіко на тлі дуже невиразних попередніх виступів. Каталонці відмучились з Атлетіком у Ла Лізі, ледь не вилетіли від Інтерсіті (ні, це не поїзд) з Кубку й дотягнули з Бетісом до серії пенальті в Суперкубку. Мадридці провели важкий для перегляду кубковий матч з Касереньйо, програли Вільяреалу в чемпіонаті й у серії пенальті пройшли Валенсію.

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"Синьо-гранатові" востаннє брали Суперкубок Іспанії аж у 2018 році, а останній їхній трофей датується 2020-м, тож більш вмотивованими були підопічні Хаві Ернандеса. Каталонець виставив свій найсильніший склад, а от у Карло Анчелотті були проблеми – Алаба, Васкес і Чуамені вилетіли через травми. Втім, кадровий потенціал дозволив доволі спокійно замінити усіх виконавців.

Куди більше труднощів Реал отримав від тактичного малюнку гри. При роботі з м'ячем Барса перевантажувала лівий фланг за рахунок зміщень Гаві. Комбінації з Бальде, Френкі й Лєвандовскі були відповіддю на стандартний хід Анчелотті з опусканням Вальверде у п'ятірку захисників – "блаугранас" користувались простором.

На правому фланзі 1-в-1 залишали Дембеле, що є звичним ходом. В останній третині дуже якісно відкривався Педрі, якого підтримував передачі з глибини Де Йонг. Каталонці при цьому інтенсивно й грамотно пресингували, паралізувавши білд-ап Реала.

Особливо це було помітно по Вінісіусу – приймаючи м'яч, бразилець залишався ізольованим. Як наслідок, за перший тайм "вершкові" провели всього один удар по воротах, хоча він міг відкрити рахунок. Вінісіус на 18-й хвилині обігрався з Камавінга й подав з лівого флангу, а Бензема замкнув ударом головою – повз дальню дев'ятку! Був також вихід Каріма віч-на-віч, але француз його запоров, та і в офсайд заліз.

Барселона ж могла забивати двічі в перші 15 хвилин. На 11-й Лєвандовскі замикав навіс ударом головою над поперечкою, а на 13-й він же вистрілив з лінії півкола – Куртуа перевів м'яч у стійку, а добивання від Фаті пройшло у зовнішній бік сітки! Моменту передував шикарний розрізний пас від Педрі на Гаві.

Зрештою, на 33-й хвилині справа дійшла і до голів. Камавінга втратив м'яч на власній третині під пресингом Дембеле, після чого Бускетс підхопив м'яч і скинув його Педрі. Той одразу вирізав пас в зону перед штрафним на Лєвановскі – поляк же розвернувся й викотив м'яч на лівий край карного майданчика, куди увірвався Гаві. Опинившись перед Куртуа, юнак відкрив рахунок. 0:1!

На 45-й же "блаугранас" подвоїли свою перевагу завдяки катастрофічній позиційній помилці Реала. Кроос і Модріч не змогли накрити Бускетса (мадридці пресингували просто жахливо), а Серхі віддав м'яч уперед на Де Йонга.

Френкі вже у підкаті проштовхнув його на хід Педрі, відрізавши майже всю "королівську" команду – Мілітао залишився 2-в-1! Педрі зробив усе майстерно, викотивши пас під удар Лєвандовскі в порожні. 0:2!

У роздягальні Карло Анчелотті провів кадрову перестановку, випустивши Родріго замість Камавінги. Певним чином Мадрид йшов ва-банк, адже при грі на м'ячі команда вибудовувалась у 4-2-4 з Вальверде в атаці (грав поруч з Бензема). Стабільності це аж ніяк не додало. До 70-х хвилин мадридці провели всього 1-2 атаки, пробивши по воротах всього раз – головою, після стандарту, неточно.

Барса продовжувала домінувати, створюючи гольові моменти. Так, вже на 51-й хвилині Бальде прошив увесь фланг, влетів у штрафний і віддав передачу на дальню стійку під удар Дембеле. Куртуа врятував Реал. Ще за чотири хвилини розрізний пас Бускетса вивів Лєвандовскі на побачення з Тібо, але і Роберту не вдалося переграти конкурента Луніна.

У підсумку, каталонці забили заслужений третій гол на 69-й хвилині. Гаві виборов м'яч для Лєвандовскі й побіг відкриватись зліва. Поляк протягнув сферу на чужу третину й віддав передачу на Гаві, а той прострілив на дальню – Педрі прибіг і замкнув у порожні. Оборона Реала була просто знищена. 0:3!

Після цього "блаугранас" дозволили супернику дещо пограти у футбол. Ближче до завершення зустрічі навіть сталося щось схоже на навалу, однак нічого цікавого підопічні Карло Анчелотті так і не створили. Виключенням став тільки дальній удар Родріго в напрямі правої дев'ятки – тер Штеген у карколомному стрибку врятував Барсу!

Аж на 3-й компенсованій хвилині Бензема вдалося розмочити рахунок, вдало зігравши на добиванні. 1:3.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу команди Хаві Ернандеса. Барса завоювала Суперкубок Іспанії 2023!

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