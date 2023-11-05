"4 листопада у місті Хмельницький проходила гра 9-го туру Екстра-ліги між командами Сокіл та Ураган. У зв'язку з тривалою повітряною тривогою матч був зупинений на 17 хвилині за рахунку 2:0 на користь івано-франківців. Рішення про скасування матчу та перенесення гри було ухвалено делегатом АФУ за письмової згоди представників клубів о 14:55.

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Після виходу з роздягальні, на сходах спорткомплексу один з гравців команди Ураган почув у свій бік нецензурну лайку, яка продовжилась застосуванням фізичної сили з нанесенням тілесних ушкоджень. Ініціатором цього побиття був один з колишніх спонсорів команди Сокіл. До побиття також долучився один з тренерів хмельничан, який на той момент перебував поруч. У масову бійку це не переросло завдяки усвідомленню гравцями Урагану наслідків необережних дій.

Факт цих ганебних дій занесено у протокол матчу. Також у травмпункті було проведено обстеження гравця для визначення тілесних ушкоджень. Заява від футзаліста для притягнення до відповідальності винних була зареєстрована в одному з відділень поліції м. Хмельницький. Представники НФК Ураган готують всі необхідні документи в КДК УАФ.

Віримо, що буде ухвалене справедливе рішення щодо унеможливлення повторень подібних інцидентів в майбутньому, адже таким вчинкам не місце в спорті та житті", – йдеться у заяві прес-служби НФК Ураган.

Нагадаємо, після 8-ми турів Ураган лідирує у турнірній таблиці Екстра-ліги, маючи у своєму активі 19 очок. Сокіл з 14-ма пунктами йде четвертим.

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