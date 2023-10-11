Група В, 4 тур четвертого етапу

Україна – Сербія – 1:1

Голи: Жук, 27 – Петров, 17

Збірна України розпочала відбір з розгрому Бельгії. Далі була поразка від Польщі, а в жовтні на "синьо-жовтих" чекала спарка з сербами. Перший матч наші хлопці впевнено виграли, але в другому – виникли проблеми. Україна приймала суперників в Угорщині.

Збірна України розбила Сербію з рахунком 6:1 і вийшла в лідери групи відбору на чемпіонат світу

Українці більше працювали з м'ячем, тоді як серби сиділи в обороні та розраховували на швидкі атаки. Команда Олександра Косенка створювала багато напівмоментів. Семенченко та Жук гостро вистрибували на добивання, Лебідь регулярно виконував дальні удари.

Однак забити Вулічу ніяк не вдавалося. Сербський голкіпер творив дива на лінії. Наприкінці першого тайму "синьо-жовті" пропустили. Петров отримав час для підготовки удару та піймав на сліпій зоні Савенка, який до того грав досить надійно.

У другому таймі Україна продовжила тиснути. Пробити оборону Сербії допоміг стандарт. Шотурма прострілив на дальню стійку, а Жук вигриз м'яч і зрівняв рахунок. Українці шукали варіанти вирвати перемогу, але нічого не виходило. А от Сербія ледь не забила на контратаках – двічі врятував Савенко.

Підсумок – нічия. Україна набрала 7 очок і вийшла на перше місце групи. Але Польща, в якої на один бал менше, має гру в запасі. Сербія з 5 очками розташувалася на третьому місці. У грудні "синьо-жовті" зіграють проти Польщі та Бельгії.