"4 ноября в городе Хмельницкий проходила игра 9-го тура Экстра-лиги между командами Сокол и Ураган. В связи с длительной воздушной тревогой матч был остановлен на 17 минуте при счете 2:0 в пользу ивано-франковцев. Решение об отмене матча и переносе игры было принято делегатом АФУ с письменного согласия представителей клубов в 14:55.

Лига чемпионов, футзал: ХИТ вырвал ничью на последних секундах, гарантировав себе второе место в группе

После выхода из раздевалки, на лестнице спорткомплекса один из игроков команды Ураган услышал в свою сторону нецензурную брань, которая продолжилась применением физической силы с нанесением телесных повреждений. Инициатором этого избиения был один из бывших спонсоров команды Сокол. К избиению также присоединился один из тренеров хмельничан, который на тот момент находился рядом. В массовую драку это не переросло благодаря осознанию игроками Урагана последствий неосторожных действий.

Факт этих позорных действий занесен в протокол матча. Также в травмпункте было проведено обследование игрока для определения телесных повреждений. Заявление от футзалиста для привлечения к ответственности виновных было зарегистрировано в одном из отделений полиции г. Хмельницкий. Представители НФК Ураган готовят все необходимые документы в КДК УАФ.

Верим, что будет принято справедливое решение по предотвращению повторений подобных инцидентов в будущем, ведь таким поступкам не место в спорте и жизни", – говорится в заявлении пресс-службы НФК Ураган.

Напомним, после 8-ми туров Ураган лидирует в турнирной таблице Экстра-лиги, имея в своем активе 19 очков. Сокол с 14-ю пунктами идет четвертым.

Сборная Украины по футзалу не сумела переиграть Сербию в отборе на чемпионат мира