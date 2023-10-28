Київський ХІТ врятувався у грі 3-го туру футзальної Ліги чемпіонів проти Аята (2:2). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів, основний раунд, 3-й тур

ХІТ – Аят – 2:2

Голи: Сірий, 39 (пен.), Мельник, 40 – Абдуманапулій, 7, Козирчиків, 20

Після розгромної перемоги над Олміссумом ХІТ зумів врятуватись від поразки в грі з казахським Аятом. Казахи повели на 7-й хвилині в рахунку після прикрої помилки воротаря, який віддав пас на суперника. Козирчиків під кінець першої половини подвоїв перевагу Аята.

Ліга чемпіонів, футзал: ХІТ достроково вийшов у еліт-раунд завдяки яскравому камбеку на останніх хвилинах

ХІТ у другому періоді намагався відігратись, але вдалось це лише наприкінці гри – Сірий реалізував пенальті. А Мельник за 20 секунд до кінця поєдинку зрівняв рахунок, врятувавши нічию для киян.

Таким чином, ХІТ набрав 5 очок у групі, гарантувавши собі друге місце у квартеті. Зазначимо, що київський клуб гарантував собі вихід в еліт-раунд ще за результатами минулої гри. Зауважимо, що в еліт-раунді буде новий груповий раунд, який визначить учасників фіналу чотирьох. Саме у такому форматі проводять футзальну ЛЧ.