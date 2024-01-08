Нападник Роми і збірної Бельгії Ромелу Лукаку зазнав у себе на батьківщині расизму.

Лукаку став жертвою расизму. Як інформує журналіст Том Де Смет, вандали зіпсували дитячу фотографію форварда, яка була розміщена в академії Льєрс – клубу, в якому Біг Ром робив свої перші футбольні кроки.

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Хулігани відірвали шматок фотографії із зображенням Лукаку і написали на частині, що залишилася, слово "Nigga" – термін, який використовується в зневажливій формі щодо кольору шкіри. Це вже друга подібна витівка вандалів у Кемпензонені. Уперше вони зіпсували банер із зображенням Лукаку і двох інших футболістів наприкінці листопада 2023 року.

Особи злочинців наразі невідомі.

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