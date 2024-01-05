Рома оголосила про звільнення гендиректора Пінту – він покине свою посаду 3-го лютого, після закриття зимового трансферного вікна. Як інформує TMW, до португальського фахівця проявляє інтерес Аль-Наср, кольори якого захищає Кріштіану Роналду. Повідомляється, що альтернативними варіантами для Тьягу є Тоттенхем і Ліверпуль.

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Водночас "джаллороссі", схоже, вже знайшли директору заміну. Як інформує Calciomercato.com, найближчим часом боси римлян зустрінуться з колишнім директором Мілана Фредеріком Массарою, який раніше вже працював у столичному клубі помічником спортивного директора Вальтера Сабатіні.

Відтоді як Мілан звільнив Массару, він перебуває без роботи і теоретично має бути зацікавлений у пропозиції від Роми. У стані "россонері" Массара працював в одній зв'язці з Паоло Мальдіні.

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