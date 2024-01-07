Аталанта відкрила рахунок вже на 8-й хвилині зусиллями Коопмейнерса. Ну, і Карсдорпа – захисники Роми погано зіграв з Теуном, дозволивши йому спокійно замкнути подачу з лівого флангу. 0:1! Бельгієць відзначився 4-м гостьовим голом, вирвавшись у лідери чемпіонату за цим показником.

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Втім, щастя "Богині" тривало недовго. Римляни влаштували шалений тиск на ворота бергамасків, організувавши 4-5 гольових моментів – втім, голкіпер Карнесекі рятував до 37-ї хвилині. А потім "вовки" заробили пенальті, який реалізував Дибала. 1:1!

Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати. На початку другого тайму Аталанта могла вирватись уперед, теж заробивши пенальті за гандбол Крістенсена. Втручання VAR показало, що все було в рамках правил. На 57-й же хвилині Скамакка протиснув Залевскі й замкнув навіс від Колашинаца, забивши другий гол у ворота Роми – втім, і тут "Богині" не пощастило. Взяття воріт скасували через фол в атаці.

Після цього команди організували ще кілька хороших моментів. Рома виглядала значно гостріше, але добитися вдалося тільки вилучення Жозе Моурінью в компенсований час. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

Аталанта набрала 30 очок і піднялась на шосте місце в турнірній таблиці. У Лаціо стільки ж, Болонья має на два залікових більше, а до зони ЛЧ бракує трьох. Рома йде восьмою з 29 пунктами у активі.

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