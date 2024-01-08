Нападающий Ромы и сборной Бельгии Ромелу Лукаку у себя на родине пострадал от расизма.

Лукаку стал жертвой расизма. Как информирует журналист Том Де Смет, вандалы испортили детскую фотографию форварда, которая была размещена в академии Льерса – клуба, в котором Биг Ром делал свои первые футбольные шаги.

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Хулиганы оторвали кусок фотографии с изображением Лукаку и написали на оставшейся части слово "Nigga" – термин, используемый в уничижительной форме по отношению к цвету кожи. Это уже вторая подобная выходка вандалов в Кемпензонене. Впервые они испортили баннер с изображением Лукаку и двух других футболистов в конце ноября 2023 года.

Личности преступников на данный момент неизвестны.

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