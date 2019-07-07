Скалоні: Очевидно, що арбітри на Копа Амеріка не вміють використовувати VAR

Наставник збірної Аргентини Ліонель Скалоні прокоментував арбітраж у поєдинку за третє місце на Копа Амеріка проти Чилі.

"У мене склалися ще більш дивні почуття від суддівства на турнірі. Я не розумію принципів використання VAR на цьому турнірі. Судді не розуміють, як його використовувати. Вони всі дотримуються різних думок. Це очевидно, що арбітри не розуміють, як працювати з цією системою.

Скандальне вилучення Мессі та незвичний гол Агуеро у відеоогляді матчу Аргентина – Чилі – 2:1

Я бачив повтор і не зрозумів, що зробив суддя. Дивно, що VAR не зміг вплинути на його рішення у моменті з вилученням Мессі та Меделя. У тому випадку червоні картки повинні були бути скасовані", – цитує Скалоні Filo.news.

Нагадаємо, у поєдинку за третє місце на Копа Амеріка на 37-ій хвилині гри сталась штовханина між Меделем та Мессі, головний арбітр матчу вилучив обох футболістів. До слова, Аргентина перемогла Чилі з рахунком 2:1.

Копа Амеріка-2019 Аргентина – Чилі: справедлива перемога "альбіселесте", нефарт "ла рохи" та скандальні рішення арбітра