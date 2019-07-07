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АРГЕНТИНА - ЧИЛІ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КОПА АМЕРІКА-2019

Скалоні: Очевидно, що арбітри на Копа Амеріка не вміють використовувати VAR

09:54 189 Читать на русском
Скалоні: Очевидно, що арбітри на Копа Амеріка не вміють використовувати VAR
Ліонель Скалоні / Reuters

Наставник збірної Аргентини Ліонель Скалоні прокоментував арбітраж у поєдинку за третє місце на Копа Амеріка проти Чилі.

12’ Серхіо Агуеро
22’ Пауло Дибала
41’ Ліонель Мессі
 
Гарі Медель 41’
Артуро Відаль 59’
12’ Серхіо Агуеро
22’ Пауло Дибала
41’ Гарі Медель
41’ Ліонель Мессі
59’ Артуро Відаль

"У мене склалися ще більш дивні почуття від суддівства на турнірі. Я не розумію принципів використання VAR на цьому турнірі. Судді не розуміють, як його використовувати. Вони всі дотримуються різних думок. Це очевидно, що арбітри не розуміють, як працювати з цією системою.

Скандальне вилучення Мессі та незвичний гол Агуеро у відеоогляді матчу Аргентина – Чилі – 2:1

Я бачив повтор і не зрозумів, що зробив суддя. Дивно, що VAR не зміг вплинути на його рішення у моменті з вилученням Мессі та Меделя. У тому випадку червоні картки повинні були бути скасовані", – цитує Скалоні Filo.news.

Нагадаємо, у поєдинку за третє місце на Копа Амеріка на 37-ій хвилині гри сталась штовханина між Меделем та Мессі, головний арбітр матчу вилучив обох футболістів. До слова, Аргентина перемогла Чилі з рахунком 2:1.

Копа Амеріка-2019 Аргентина – Чилі: справедлива перемога "альбіселесте", нефарт "ла рохи" та скандальні рішення арбітра

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Світ Аргентина - Чилі Копа Амеріка Копа Амеріка-2019 Копа Амеріка-2019 Аргентина Аргентина Ліонель Скалоні Ліонель Скалоні
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