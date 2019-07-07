Скалони: Очевидно, что арбитры на Копа Америка не умеют использовать VAR

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал арбитраж в поединке за третье место на Копа Америка против Чили.

"У меня сложились еще более странные чувства от судейства на турнире. Я не понимаю принципов использования VAR на этом турнире. Судьи не понимают, как его использовать. Они все придерживаются разных мнений. Это очевидно, что арбитры не понимают, как работать с этой системой .

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Я видел повтор и не понял, что сделал судья. Удивительно, что VAR не смог повлиять на его решение в моменте с удалением Месси и Меделя. В том случае красные карточки должны были быть отменены", – цитирует Скалони Filo.news.

Напомним, в поединке за третье место на Копа Америка на тридцать седьмой минуте игры произошла потасовка между Меделем и Месси, главный арбитр матча удалил обоих футболистов. К слову, Аргентина победила Чили со счетом 2:1.

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