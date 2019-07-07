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Скалони: Очевидно, что арбитры на Копа Америка не умеют использовать VAR

09:54 74 Читати українською
Скалони: Очевидно, что арбитры на Копа Америка не умеют использовать VAR
Лионель Скалони / Reuters

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал арбитраж в поединке за третье место на Копа Америка против Чили.

12’ Серхио Агуэро
22’ Пауло Дибала
41’ Лионель Месси
 
Гари Медель 41’
Артуро Видаль 59’
12’ Серхио Агуэро
22’ Пауло Дибала
41’ Гари Медель
41’ Лионель Месси
59’ Артуро Видаль

"У меня сложились еще более странные чувства от судейства на турнире. Я не понимаю принципов использования VAR на этом турнире. Судьи не понимают, как его использовать. Они все придерживаются разных мнений. Это очевидно, что арбитры не понимают, как работать с этой системой .

Скандальное удаление Месси и необычный гол Агуэро в видеообзоре матча Аргентина – Чили – 2:1

Я видел повтор и не понял, что сделал судья. Удивительно, что VAR не смог повлиять на его решение в моменте с удалением Месси и Меделя. В том случае красные карточки должны были быть отменены", – цитирует Скалони Filo.news.

Напомним, в поединке за третье место на Копа Америка на тридцать седьмой минуте игры произошла потасовка между Меделем и Месси, главный арбитр матча удалил обоих футболистов. К слову, Аргентина победила Чили со счетом 2:1.

Копа Амеріка-2019 Аргентина – Чилі: справедлива перемога "альбіселесте", нефарт "ла рохи" та скандальні рішення арбітра

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Скандальное удаление Месси и необычный гол Агуэро в видеообзоре матча Аргентина – Чили – 2:1
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Теги
Мир Аргентина - Чили Копа Америка Копа Америка-2019 Копа Америка-2019 Аргентина Аргентина Лионель Скалони Лионель Скалони
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