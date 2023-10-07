СК Дніпро-1 потроху вибирається з кризи. Дві нічиї і дві перемоги в останніх чотирьох матчах чемпіонату вселяють надію на повернення "спортклубівців" у боротьбу за медалі. Натомість Верес після приходу Сергія Лавриненка ніяк не може розігнатись: лише одна перемога в сезоні і доволі безбарвна гра все частіше змушують ставити під сумнів справедливість звільнення Юрія Вірта.

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Поєдинок стартував з 15-хвилинним запізненням через повітряну тривогу. Головним арбітром була Анастасія Романюк, а за VAR відповідала Катерина Монзуль. Доволі нудний початок матчу на 9-й хвилині сколихнув удар Філіппова у ліву стійку. За хвилину він знову опинився на вістрі атаки і записав до свого доробку дебютний гол за СК Дніпро-1. Комбінація вийшла розкішною: Сарапій з центра поля віддав довгий пас на лівий фланг на Олександра, той увірвався у штрафний майданчик суперника, на замасі посадив на п'яту точку капітана Вереса і з гострого кута пробив під дальню стійку.

На 15-й хвилині Сарапій зі штрафного пробив прямо у голкіпера, який, однак, не зумів зафіксувати м'яч у руках. Пощастило, що ніхто не встиг на добивання, а захисники підстрахували.

В середині тайму арбітриня призначила пенальті у ворота Вереса: Лєднєв намагався замкнути простріл з лівого флангу, а Вовченко поспішав вибити м'яч. Після тривалих консультацій з Монзуль Романюк скасувала свої попереднє рішення, зафіксувавши жорсткий стик і спірний м'яч.

За трохи Вовченко таки "привіз": намагаючись перервати прострільну передачу, він не влучив як слід по м'ячу і той по неймовірній траєкторії залетів за спину Пасту – 2:0. СК Дніпро-1 міг добивати суперника, але потужний удар Піхальонка знову відбив перед собою Паст, а Філіппов не встиг на добивання.

До слова, за весь перший тайм Верес жодного разу по-справжньому не загрожував воротам суперника, виглядаючи доволі жалюгідно і лише відбиваючись.

По перерві Кучеров вдарив по ногах Піхальонка, який вже збирався пробити з лінії штрафного, і суддя призначила стандарт. Лєднєв непогано пробив, але м'яч влучив у ногу захисника і вийшов на кутовий. За трохи Богдан вийшов сам на сам, обіграв голкіпера, але занадто далеко відпустив м'яч і добивав вже з гострого кута повз ворота. За трохи вже Піхальонок вибігав на побачення з Пастом, але переграти кіпера Вереса не зумів.

На 80-й хвилині Танчик увірвався правим флангом у воротарський і небезпечно прострілив в район одинадцятиметрової позначки – Вовченко встиг вибити.

Перемога принесла СК Дніпро-1 15 очок, залишивши на сьомій сходинці турнірної таблиці, Верес з 6-ма балами передостанній.

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