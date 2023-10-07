СК Днепр-1 понемногу выбирается из кризиса. Две ничьи и две победы в последних четырех матчах чемпионата вселяют надежду на возвращение "спортклубовцев" в борьбу за медали. В свою очередь Верес после прихода Сергея Лавриненко никак не может разогнаться: лишь одна победа в сезоне и довольно бесцветная игра все чаще заставляют ставить под сомнение справедливость увольнения Юрия Вирта.

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Поединок стартовал с 15-минутным опозданием из-за воздушной тревоги. Главным арбитром была Анастасия Романюк, а за VAR отвечала Екатерина Монзуль. Довольно скучное начало матча на 9-й минуте всколыхнул удар Филиппова в левую стойку. Через минуту он снова оказался на острие атаки и записал в свой актив дебютный гол за СК Днепр-1. Комбинация получилась роскошной: Сарапий с центра поля отдал длинный пас на левый фланг на Александра, тот ворвался в штрафную площадь соперника, на замахе посадил на пятую точку капитана Вереса и с острого угла пробил под дальнюю штангу.

На 15-й минуте Сарапий со штрафного пробил прямо в голкипера, который, однако, не сумел зафиксировать мяч в руках. Повезло, что никто не успел на добивание, а защитники подстраховали.

В середине тайма арбитр назначила пенальти в ворота Вереса: Леднев пытался замкнуть прострел с левого фланга, а Вовченко спешил выбить мяч. После длительных консультаций с Монзуль Романюк отменила свои предыдущее решение, зафиксировав жесткий стык и спорный мяч.

Вскоре Вовченко все-таки "привез": пытаясь прервать прострельную передачу, он не попал как следует по мячу и тот по невероятной траектории залетел за спину Пасту – 2:0. СК Днепр-1 мог добивать соперника, но мощный удар Пихаленка снова отразил перед собой Паст, а Филиппов не успел на добивание.

К слову, за весь первый тайм Верес ни разу по-настоящему не угрожал воротам соперника, выглядя довольно жалко и лишь отбиваясь.

После перерыва Кучеров ударил по ногам Пихаленка, который уже собирался пробить с линии штрафной, и судья назначила стандарт. Леднев неплохо пробил, но мяч попал в ногу защитника и вышел на угловой. Чуть позже Богдан вышел один на один, обыграл голкипера, но слишком далеко отпустил мяч и добивал уже с острого угла мимо ворот. Вскоре уже Пихаленок выбегал на свидание с Пастом, но переиграть кипера Вереса не сумел.

На 80-й минуте Танчик ворвался правым флангом во вратарскую и опасно прострелил в район одиннадцатиметровой отметки – Вовченко успел выбить.

Победа принесла СК Днепр-1 15 очков, оставив на седьмой строчке турнирной таблицы, Верес с 6-ю баллами предпоследний.

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