Воротар Копенгагена Каміль Грабара є одним із лідерів стартових двох турів ЛЧ за кількістю сейвів. Однак постать польського кіпера цікава не лише з точки зору його ігрових якостей.

Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про 24-річного воротаря данського чемпіона Каміля Грабару. Із кам’яного поля – у Ліверпуль, жорсткий тролінг партнера та інтерес Баварії. Усе це – Каміль Грабара.

У 16 років потрапив у Ліверпуль

Про неабиякий талант уродженця Руди-Шльонської говорили змалечку. Не дивно, що перед своїм 17-м днем народження Каміль підписав контракт із Ліверпулем. Мерсисайдці виграли конкуренцію за юного кіпера хожувського Руху у Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті. Англійський гранд виклав за поляка 250 000 фунтів. Таким чином, Грабара став другим польським воротарем, якого підписав Ліверпуль (після Єжи Дудека).

На жаль, пробитися до основи Камілю не вдалося. Він тренувався під керівництвом Юргена Клоппа, навіть потрапив у заявку на матч Кубка проти Челсі, проте переважно виступав за U-18 та U-23. На початку 2019-го Грабару орендував данський Орхус, а ще через півроку – Хаддерсфілд із Чемпіоншипу, після чого поляк повернувся в Орхус. Каміль отримував ігрову практику в орендах, але дорога у Ліверпуль була закритою. Влітку 2021-го він підписав повноцінний контракт із Копенгагеном.

Виглядав добре у всіх командах

Перший міжнародний досвід Грабара отримав у Юнацькій лізі чемпіонів у складі Ліверпуля. У пресі писали, що хлопцеві довелося "оселитися у тренажерному залі та набрати понад 30 фунтів". Наставник юнацької команди Стівен Джеррард вичерпно характеризував гру підопічного: "Для мене Каміль – топ, топ голкіпер".

Зарядись енергією футболу, переглядаючи довгоочікувані матчі Ліги чемпіонів разом із HLIBNY DAR. Напої бренду виготовлені на воді з артезіанської свердловини та з високоякісних спиртів класу “Люкс”. Адже HLIBNY DAR – вибір тих, хто цінує не тільки якісний футбол, але й преміальний смак.

Повноцінно Грабара розкрився в Орхусі, де отримав довіру і запам’ятався надійною грою. Бенефіс поляка трапився у фіналі плей-оф сезону 2020/2021, коли у післяматчевій серії пенальті Каміль парирував три удари з позначки. Завдяки цьому його команда здобула путівку у Лігу конференцій.

Сезоном раніше Грабара проходив випробування підземеллям англійського Чемпіоншипу. Його Хаддерсфілд фінішував на 18-й сходинці, неподалік зони вильоту. Але саме до воротаря претензій було найменше. Наставник "тер’єрів" Марк Хадсон нахвалював підопічного: "Каміль фантастичний. У нього дуже багато хороших якостей, і він тільки ставатиме сильнішим".

Двічі серйозно травмувався, грав у масці

У січні 2020-го в матчі за Хаддерсфілд поляк зазнав моторошної травми після зіткнення з партнером. "Він втратив свідомість і не розумів, де перебуває, коли прийшов до тями", – розповідав тренер Хаддерсфілда Денні Коулі. Каміля евакуювали безпосередньо зі стадіону до лікарні, де він провів кілька днів. На щастя, невдовзі Грабара повернувся у загальну групу.

Та вже у липні 2022-го Каміль знову змусив похвилюватися за його здоров’я. Тоді вже воротар Копенгагена зіткнувся із захисником Ольборга Матіасом Россом.

Hvertfald ret tydeligt at Vavro forsinker Ross lige præcis nok til at han ikke når bolden…



AaB misser chancen for straffe, og Grabara misser chancen for at spille fodbold en måneds tid…



Good guy Vavro… pic.twitter.com/C6WdanDlWy — Jõnās Ąaes-Jõrgensen (@DenRigtigeMcCoy) July 24, 2022

Після цього Каміль виходив на поле у спеціальній захисній масці. Саме у ній Грабара провів один із найкращих матчів у кар’єрі, коли стримав натиск Манчестер Сіті у поєдинку групового етапу ЛЧ (0:0). Того вечора кіпер ще й парирував пенальті від Ріяда Мареза.

Copenhagen hero, Kamil Grabara! ?



Mahrez denied from the spot #UCL pic.twitter.com/NP61pb3xBA — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 11, 2022

А незабаром наставник польської збірної Чеслав Міхнєвіч включив Грабару до заявки "кадри" на чемпіонат світу у Катарі. Щоправда, на Мундіалі Каміль на поле не виходив.

Має специфічний характер

Якщо ж вести мову про характер Каміля Грабари, то тут слід зауважити, що хлопець неодноразово відзначався суперечливими вчинками. Кілька років тому воротар зізнався в інтерв'ю Przegląd Sportowy: "Найбільше мені подобається дратувати людей". У тій розмові із польським журналістом Каміль видав кілька цікавих тверджень:

Найкращий воротар світу? Я. А також я – найцікавіша людина в Twitter. Десятеро хлопців з іншого боку вулиці хочуть забити гол, а я можу їм завадити. Я не міг вибрати кращу позицію на полі. Я завжди був, можливо, не інтровертом, але егоїстом. Воротарю легше привернути увагу. Я не роблю те, що робить більшість людей на полі. Трясця, я один, у мене інший одяг, ніж у всіх. Це круто.

Шлях у футбол для Грабари був всіяний гравієм та камінням. Саме на таких полях хлопець розпочинав свою кар’єру. "У мене досі шрами на боках. Мене тоді це не турбувало, це просто допомогло мені повірити, що я витривалий", – казав Грабара. До речі, футболом захоплювався не лише батько Каміля, як це часто буває, а й мама. За словами Грабари, його мама грала у футбол з хлопцями і передала свої гени синові.

А ще польський воротар є доволі стійким до критики: "Люди змушені чекати на мої помилки так, як чекають прем’єри фільму, скажімо, "Зоряні війни". Вони не знають, коли я зроблю помилку – у грудні, січні, а може, й ніколи".

Висміював партнера

Якось Каміль зізнався: "Коли мені нудно, я люблю щось написати комусь у Twitter". Саме через соцмережі поляк кілька разів потрапляв у гучні скандали. Спершу – дрібниці. Молодий воротар засвітив у Snapchat годинник вартістю 65 тисяч злотих, за що йому добряче прилетіло. "Годинник був мій, але сума неправильна. Я намагався дистанціюватися від цього. Той, хто мене не знає і думає, який я ідіот, на жаль, помиляється. Це як судити книгу за обкладинкою. Проста приказка, але правдива", – знову вмикав філософа Грабара.

Як ми розуміємо, ділити одну роздягальню із Камілем непросто. Особливо, якщо ти його конкурент. Стосунки з австралійським воротарем Метью Раяном у Копенгагені не склалися одразу. Наприкінці минулого року данський гранд провів кілька невдалих матчів, тож тренерський штаб посадив Метью на лаву запасних якраз перед чемпіонатом світу в Катарі.

Я не коментую виступи моїх товаришів по команді – це особливо стосується випадків, коли я не брав участі в іграх, – казав Грабара в інтерв’ю Tipsbladet. – Однак є причина, чому ми посідаємо дев’яте місце в Суперлізі, і чому залітають голи. Я не бачу конкуренції на позиції воротаря. У мене є всі підстави вважати, що я перший номер Копенгагена.

Незабаром поляк частково пом’якшив свій виступ у ЗМІ: "Той факт, що ми не друзі поза полем, не означає, що ми не поважаємо один одного". Тим часом, Раян ніяк не коментував публічні випади напарника.

Нового розвитку історія набула вже під час ЧС, коли Раян припустився результативної помилки у матчі з Аргентиною. Після поєдинку кіпер зізнався, що уся команда підтримала його. Та тільки не партнер з Копенгагена. Грабара опублікував іронічний пост. "Напевно, це була політика", – написав Каміль, натякаючи на причини втрати австралійцем місця у складі Копенгагена.

Must have been politics, for sure — Kamil Grabara (@Kamil_Grabara1) December 3, 2022

Раян прокоментував пост партнера сухо: "Чесно кажучи, я не здивований. Але його думка мене не хвилює". У січні Метью перебрався в нідерландський АЗ.

Викликав гнів турків

Остання скандальна історія із Грабарою та соцмережами датована 20 вересня. Стартовий матч групового етапу Ліги чемпіонів Копенгаген провів із Галатасараєм (2:2). Данці перемагали до 86-ї хвилини, та у кінцівці Грабара пропустив двічі. Після гри поляк вилив свій біль в Instagram: "Заслуговували на три очки з цією сраною дірою, але це життя, ми рухаємося далі". Пізніше Каміль відредагував найбільш пікантну частину повідомлення і замість образливої фрази про суперника, додав "у цій лайновій грі".

Але турецьких вболівальників це не хвилювало. Вони взялися погрожувати вбивством і самому футболісту, і його дружині. Найважливіше те, що у своїх фантазіях інтернет-воїни не обмежуються і обіцяють фізичну розправу для всієї родини Грабари навіть зараз, через кілька тижнів після того повідомлення.

До речі, дратувати фанатів Галатасараю поляк розпочав ще до гри. На запитання про те чи доводилося йому раніше виступати на таких стадіонах, Каміль відповів:

Ми не вперше гратимемо в такій атмосфері, ми звикли до цього. Адже грають не фанати, а ми. Я чув від свого друга, що вболівальники Фенербахче кращі.

Коли Грабару перепитали чи цей друг – Себастьян Шиманскі, поляк, який виступає за Фенербахче, то Грабара додав: "Ні, інший мій друг сказав, що вболівальники Фенербахче кращі".

Підтримує Україну та зацікавив Баварію

Водночас риторика польського кіпера не завжди є такою суперечливою. Грабара неодноразово публічно надсилав меседжі підтримки Україні у війні з Росією. Зокрема, долучався до акції Копенгагена та робив чимало проукраїнських перепостів у соцмережах. Ретвітив навіть пости Міністерства оборони України.

На початку вересня Копенгаген офіційно оголосив про те, що влітку 2024-го Грабара перейде у Вольфcбург. Однак німецький клуб може активувати цю опцію раніше – у січні. Цей трансфер відбувся на тлі чуток про інтерес до поляка з боку Баварії. І нехай поки Каміль не їде у Мюнхен, але це хороший крок назустріч Рекордмайстеру. До того ж Копенгаген потрапив в одну групу ЛЧ із Баварією. У двобої з командою Томаса Тухеля Грабара з партнерами був близький до сенсації. До 67-ї хвилини данці перемагали німецького чемпіона, проте у підсумку поступилися 1:2.