Львів приймав СК Дніпро-1 у Тернополі, адже Арена Львів готується до матчів збірної України. До цієї зустрічі "містяни" підійшли, тримаючись всього у двох очках від зони вильоту, однак тиждень тому вони перервали 10-матчеву безвиграшну серію – і команда явно не бажала повторювати її. Втім, суперник у неї був дуже серйозним. Дніпровці приїхали з бажанням реабілітуватись за розгром від Зорі, а в разі перемоги підопічні Ігора Йовічевіча вийшли б на омріяну третю позицію.

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Гості так завелися, що відкрили рахунок вже на 2-й хвилині зустрічі. І як відкрили! Довбик отримав закидання від Піхальонка на хід лівим флангом, поставив корпус захиснику й несподівано пробив з гострого кута – Ільющенков банально не очікував на таке рішення! Можливо, це був і не удар, а погана подача, однак це не так важливо. СК Дніпро-1 вийшов уперед. 0:1!

На 11-й хвилині Довбик до голу міг і асист додати, віддавши передачу в зону між двома центрбеками під вривання Назаренку. Олександр вилетів віч-на-віч з Ільющенковим, але занадто далеко відпустив від себе м'яч. На жаль, Львів нічим не відповідав на ці епізоди, а СК Дніпро-1 не розвивав свій стартовий натиск. Наступні 30 хвилин поєдинку виявились казково нудними – команди проводили якісь атаки й удари, але вони не варті уваги вболівальників. Втім, навіть у таких умовах "жовто-чорні" всадили на жовту картку одразу трьох захисників господарів.

Перед свистком на перерву гра несподівано розкрилася. Так, на 43-й хвилині львів'яни вискочили в атаку 3-в-2 зі скидкою Політила на лінію карного майданчика – там розташувався Шина. Простору було вдосталь, але він вирішив пробивати у дотик. Вийшло занадто високо. Ще за хвилину Шина пробив з дистанції – вийшло щільно, однак точно в руки Кожокару. СК Дніпро-1 відповів вриванням Назаренка на лівий край штрафного та ударом в дальній кут (знову асистував Довбик) та виходом Артема віч-на-віч. В обох випадках врятував Ільющенков.

На перерву команди відправились за мінімальної переваги гостей. На початку ж другого тайму нічого цікавішого за удар Нича головою в небо не відбулося – футболісти безцільно катали м'яч без просування, хоча у Львова на поле вийшли свіжі Ернест і Крушинський. СК Дніпро-1, як фаворит, розчаровував ще більше.

Втім, на 63-й та 65-й хвилині колективи прокинулись. Спочатку рахунок міг зрівняти Якімець, який завершив контратаку "містян" потужним пострілом з лівого краю штрафного у поперечку – дніпровці відповіли подачею з правого флангу та ударом головою у виконанні Довбика. Артем у метушні пробив метрів з шести, однак Ільющенков парирував! На жаль, після цього розміну темп гри впав, адже обидва тренери почали проводити серії замін.

В середині другого тайму СК Дніпро-1 продовжив дрімати, хоча на поле вийшли Лучкевич, Монте та Ді Франко. Львів виглядав активніше, але протягом цього відрізку підопічні Олега Дулуба створили всього один момент – це Ременяк влетів на правий фланг карного майданчика й завдав удару під ближній кут. Кожокару парирував.

В ендшпілі зустрічі господарі пішли вперед великими силами. Для СК Дніпро-1 відкрилася можливість тікати у контратаки (під них Ігор Йовічевіч випустив прудконогого Русина), однак дніпровці практично весь час змушені були відсиджуватись на власній половині. Львів же змарнував одразу три шикарні нагоди зрівняти рахунок: на 81-й хвилині Ернест замкнув подачу Зозулі ударом у стійку, на 86-й Чір'як метрів з 13-ти вистрілив з відскоку повз правий кут, а на 90-й Ернест трішечки не дотягнувся до прострілу з правого флангу – хоча попереду були порожні ворота.

На останніх секундах СК Дніпро-1 міг встановити крапку в стилі Торреса у півфіналі ЛЧ-2012 на Камп Ноу. Довбик виніс м'яч на Русина, а той у повній самотності пробіг понад 50 метрів до воріт, перегравши голкіпера. Втім, на відміну від Фернандо, Назарій не зміг влучити у порожні ворота. Тим не менш, фінальний свисток зафіксував перемогу гостей.

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