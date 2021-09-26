"Повинні привітати Зорю з трьома очками і тримати удар. Це невід'ємна частина футболу. Коли виграєш, ти – не кращий за всіх, а коли програєш – не найгірший. Особливо в сьогоднішньому матчі.

СК Дніпро-1 – Зоря – 0:4 – відео голів та огляд матчів

У першому таймі, хоча пропустили гол, гра була нічийною. Захопили ініціативу, змусили Зорю грати у нижньому блоці, що вдається небагатьом командам. Зазвичай вони грають в дуже високий пресинг, моторні футболісти – це їхній стиль. Але ініціативою і планом на гру змусили грати їх в нижньому блоці, мали моменти, давили, грали на їхній половині поля і не дотиснули.

Якщо хочеш з конкурентами вигравати, ти повинен забивати і не припускатись помилок, які були сьогодні у нас. Дарувати голи – це полегшує матч супернику. Ми заслужили більше, ніж показує рахунок. Це негарно звучить, але краще один раз 0:4, ніж чотири матчі за 0:1. Але матч був живим, вдалим, особливо до гола. Після другого гола все було завершено. Два зайвих голи для нас стали ударом і уроком, щоб зробити висновки заради наступних перемог, – цитує Йовічевіча офіційний сайт клубу.

Поразка опустила дніпрян на 7-му сходинку, натомість Зоря прорвалась на 5-те місце.

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