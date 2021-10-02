Львов принимал СК Днепр-1 в Тернополе, ведь Арена Львов готовится к матчам сборной Украины. До этой встречи "горожане" подошли, держась всего в двух очках от зоны вылета, однако неделю назад они прервали 10-матчевую безвыигрышную серию – и команда явно не желала повторять ее. Впрочем, соперник у нее был очень серьезным. Днепровцы приехали с желанием реабилитироваться за разгром от Зари, а в случае победы подопечные Йовичевича вышли бы на желанную третью позицию.

Йовичевич объяснил причины унизительного поражения СК Днепр-1 от Зари

Гости так завелись, что открыли счет уже на 2-й минуте встречи. И как открыли! Довбик получил заброс от Пихалёнка на ход по левому флангу, поставил корпус защитнику и неожиданно пробил с острого угла – Ильющенков не ожидал такого решения! Возможно, это был и не удар, а плохая подача, однако это не так и важно. СК Днепр-1 вышел вперед. 0:1!

На 11-й минуте Довбик к голу мог и ассист добавить, отдав передачу в зону между двумя центрбеками под врывание Назаренко. Александр вылетел один на один с Ильющенковым, но слишком далеко отпустил от себя мяч. К сожалению, Львов ничем не отвечал на эти эпизоды, а СК Днепр-1 не развивал свой стартовый натиск. Следующие 30 минут поединка оказались сказочно скучными – команды проводили какие-то атаки и удары, не стоящие внимания болельщиков. Впрочем, даже в таких условиях "желто-черные" посадили на желтую карточку сразу трех защитников хозяев.

Перед свистком на перерыв игра неожиданно раскрылась. Так, на 43-й минуте львовяне выскочили в атаку 3-в-2 со скидкой Политыло на линию штрафной – там расположился Шина. Пространства было достаточно, но он решил пробивать в касание. Получилось слишком высоко. Через минуту Шина пробил с дистанции – получилось плотно, однако точно в руки Кожокару. СК Днепр-1 ответил врыванием Назаренко на левый край штрафной и ударом в дальний угол (опять ассистировал Довбик) и выходом Артема один в один. В обоих случаях спас Ильющенков.

На перерыв команды отправились при минимальном преимуществе гостей. В начале второго тайма ничего интереснее удар Ныча головой в небо не произошло – футболисты бесцельно катали мяч без продвижения, хотя у Львова на поле вышли свежие Эрнест и Крушинский. СК Днепр-1, как фаворит, разочаровывал еще больше.

Впрочем, на 63-й и 65-й минуте коллективы проснулись. Сначала счет мог сравнять Якимец, который завершил контратаку "горожан" мощным выстрелом с левого края штрафной в перекладину – днепровцы ответили подачей с правого фланга и ударом головой в исполнении Довбика. Артем в суматохе пробил метров с шести, однако Ильющенков парировал! К сожалению, после этого размена темп игры упал, ведь оба тренера начали проводить серии замен.

В середине второго тайма СК Днепр-1 продолжил дремать, хотя на поле вышли Лучкевич, Монте и Ди Франко. Львов выглядел активнее, но в течение этого отрезка подопечные Олега Дулуба создали всего один момент – это Ременяк влетел на правый фланг штрафной и нанес удар под ближний угол. Кожокару парировал.

В эндшпиле встречи хозяева пошли вперед большими силами. Для СК Днепр-1 открылась возможность бежать в контратаки (под них Йовичевич выпустил быстроногого Русина), однако днепровцы практически все время вынуждены были отсиживаться на своей половине. Львов же потерял сразу три шикарные возможности сравнять счет: на 81-й минуте Эрнест замкнул подачу Зозули ударом в штангу, на 86-й Чирьяк метров с 13-ти выстрелил с отскока мимо правого угла, а на 90-й Эрнест чуток не дотянулся до прострела с правого фланга – хотя впереди были пустые ворота.

На последних секундах СК Днепр-1 мог поставить точку в стиле Торреса в полуфинале ЛЧ-2012 на Камп Ноу. Довбик вынес мяч на Русина, а тот в полном одиночестве пробежал более 50 метров до ворот, переиграв голкипера. Но в отличие от Фернандо, Назарий не смог попасть в пустые ворота. Тем не менее, финальный свисток зафиксировал победу гостей.

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