Два призери минулого розіграшу чемпіонату України до очного матчу підійшли з новими головними тренерами, з якими ще не перемагали. Найкраще кризу команд описує турнірне становище – після семи турів Зоря розташувалася у зоні перехідних матчів, а СК Дніпро-1 зовсім поруч.

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Відразу скажемо, що спростувати випадковість такого становища не вдалося. Занадто сумбурна гра, мінімум моментів... В таких випадках долю матчу може вирішити одна помилка. Припустилися її гравці Зорі. Луганці не встежили за комбінацією, яку розіграли Бабенко, Рубчинський та Когут. Влучний удар в активі останнього. Ось це і все, що варте уваги за весь перший тайм.

Події після перерви так коротко описати не вдасться. СК Дніпро-1 претендував на пенальті (бригада Монзуль не побачила серйозних підстав) та запам'ятався моментом Пасіча, але той опинився в офсайді. Наприкінці гри під гострим кутом на ворота вийшов Лєднєв, пробивши над поперечиною.

А от Зоря навіть не думала відповідати. Жодного удару в площину за увесь (!) матч. Невлучних спроб аж по одній до і після перерви. Єдиний позитив – поява на полі Олега Данченка. Захисник на зимових зборах пережив клінічну смерть, і це його перший матч після тих подій. Гравці луганців відразу віддали йому капітанську пов'язку.

Фінальний свисток Катерини Монзуль зафіксував мінімальну перемогу СК Дніпро-1, який піднявся на восьме місце в турнірній таблиці. Зоря залишилася чотирнадцятою. Варто додати, що спортклубівці перервали безвиграшну серію, яка тривала 8 матчів.

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