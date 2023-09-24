Два призера прошлого розыгрыша чемпионата Украины к очному матчу подошли с новыми главными тренерами, с которыми еще не побеждали. Лучше всего кризис команд описывает турнирное положение – после семи туров Заря расположилась в зоне переходных матчей, а СК Днепр-1 совсем рядом.

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Сразу скажем, что опровергнуть случайность такого положения не удалось. Слишком сумбурная игра, минимум моментов... В таких случаях судьбу матча может решить одна ошибка. Допустили ее игроки Зари. Луганчане не уследили за комбинацией, которую разыграли Бабенко, Рубчинский и Когут. Точный удар в активе последнего. Вот это и все, что стоит внимания за весь первый тайм.

События после перерыва так коротко описать не удастся. СК Днепр-1 претендовал на пенальти (бригада Монзуль не увидела серьезных оснований) и запомнился моментом Пасича, но тот оказался в офсайде. В конце игры под острым углом на ворота вышел Леднев, пробив над перекладиной.

А вот Заря даже не думала отвечать. Ни одного удара в створ за весь (!) матч. Неудачных попыток – по одной до и после перерыва. Единственный позитив – появление на поле Олега Данченко. Защитник на зимних сборах пережил клиническую смерть, и это его первый матч после тех событий. Игроки луганчан сразу отдали ему капитанскую повязку.

Финальный свисток Екатерины Монзуль зафиксировал минимальную победу поднявшегося на восьмое место в турнирной таблице СК Днепр-1. Заря осталась четырнадцатой. Стоит добавить, что спортклубовцы прервали безвыигрышную серию, длившуюся 8 матчей.