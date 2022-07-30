Захисник Джордан Ікоко опинився у сфері інтересів СК Дніпро-1, який цього сезону дебютує в єврокубках.

СК Дніпро-1 має намір підписати правого захисника Джордана Ікоко, повідомляє FCDNIPRO.COM. Наразі він перебуває у статусі вільного агента, оскільки його контракт з Лудогорцем добіг кінця.

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Зазначається, що Ікоко має найближчими днями прибути до розташування дніпровського клубу. Конголезець є вихованцем ПСЖ, а за свою кар'єру встиг пограти за Гавр, Ланс та Генгам. У минулому сезоні Джордан відіграв 32 матчі за болгарський Лудогорець у всіх змаганнях, в яких записав до свого активу 3 голи та 4 асисти. Також він зіграв у 7 матчах за національну збірну ДР Конго.

Додамо, що СК Дніпро-1 стартуватиме у раунді плей-офф кваліфікації Ліги Європи (суперник стане відомий 2 серпня) та спробує вийти у груповий турнір другого за силою єврокубка.

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