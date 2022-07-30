Шахтар та Утрехт зустрічалися у благодійному поєдинку в рамках Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine. Рахунок і огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Товариський матч

Утрехт – Шахтар – 2:2

Голи: Редан, 7, Кривцов, 65 (авт) – Бондаренко, 41, Криськів, 47

Стартовий склад Шахтаря: Трубін – Конопля, Бондар, Матвієнко, Корнієнко – Бондаренко, Степаненко, Судаков – Кащук, Мудрик, Сікан.

Третя спроба Йовічевіча здобути першу перемогу з Шахтарем

Матч Утрехт – Шахтар стартував о 17:30 за київським часом на стадіоні Галгенвард в Утрехті. У попередніх поєдинках на зборах "помаранчево-чорні" розійшлися миром з нідерландською Фортуною (3:3) і програли Аяксу (1:3). Відповідно, Ігор Йовічевіч ще не перемагав у статусі наставника Шахтаря. Це була третя спроба хорвата.

Порівняно з матчем проти Аякса, в якому Шахтар серйозно "повозили" (особливо в другому таймі, коли вийшов резерв), наставник зробив тільки дві зміни. Микола Матвієнко повернувся у склад замість молодого Козіка, а замість Андрія Тотовицького вийшов Данило Сікан. Відповідно, можна зробити висновок, що основу команди Йовічевіч визначив. Принаймні, на цей момент. Час для експериментів у нового тренера ще є.

У запасі Шахтаря опинився новачок Богдан Михайліченко, який прийшов із Андерлехта на правах оренди. Сергій Кривцов теж потрапив у заявку, подолавши проблеми зі здоров'ям.

Знову невдалий старт від "гірників" – неприємна тенденція

Дебют гри був за господарями. Утрехт затиснув "гірників" на їхній половині поля. Вже на перших хвилинах помилився Трубін, який після подачі кутового відбив м'яч у спину Сікана. Обійшлося. Перший удар у бік воріт українців з меж штрафного – неточно. Більше володіли м'ячем гравці Утрехта на старті гри. Шахтар, як і проти Аякса, діяв другим номером.

Без швидкого гола таки не обійшлося. Його забив Утрехт вже на 7-й хвилині Банальна подача з лівого флангу знайшла Редана, який пробив повз Трубіна. Колективна помилка "гірників" у захисті – Корнієнко дав подати, Матвієнко не зміг вибити, а Бондар жахливо обробив м'яч, який і відскочив до нападника господарів. 0:1.

Як і в матчі з Фортуною, Шахтар дуже швидко пропустив. Тут же і міг бути другий гол, але Трубін вчасно вийшов і забрав м'яч. Знову дуже невдалий початок для команди Йовічевіча. Фортуна за перші 15 хвилин забила двічі, а Аякс не відзначився лише дивом. Такі слабкі стартові відрізки від "гірників" насторожують.

Помилився Трубін, віддавши м'яч супернику. Помітно нервували українці, а от у Утрехта виділявся автор забитого м'яча. 21-річний Дайшон Редан регулярно завдавав клопоту Бондарю з Матвієнком, а в середині тайму пресинг нідерландців ледь не призвів до другого гола. Буз відібрав м'яч, увійшов у штрафний і пробив повз дальній кут.

Шахтар таки оговтався і забив у відповідь

Перша гостра атака Шахтаря лише в районі 30-ї хвилини. Мудрик отримав м'яч у штрафному, прокинув повз суперника, але пробити не зумів. Вперше нагадав про себе Михайло, а от Сікан і Кащук абсолютно не отримували м'яч. Коли Кащук нарешті розігнався, то віддав просто в ноги супернику.

Нарешті і удар у площину – Бондаренко несильно пробив у руки кіперу. Хоч щось.

Кащук отримав м'яч у штрафному, але почав виконувати фінт Зідана замість удару по воротах. Цікаве рішення, яке себе не виправдало. Сікан віддавав урозріз на Мудрика, а м'яч після рикошету ледь не опинився у воротах. Веселіше стало на останніх хвилинах тайму в атаці "гірників" – підопічні Йовічевіча перехопили ініціативу.

Зрештою, Шахтар таки зрівняв ще до перерви. Конопля справа віддав на Сікана, Данило у дотик відкинув на Бондаренка, а Артем теж одним дотиком покотив м'яч у дальній кут. Класний гол на останніх хвилинах тайму.

Після відверто провального старту підопічні Йовічевіча поступово змогли оговтатися і вирівняли становище. Хоча не варто забувати про вкрай слабкі 30 хвилин – багато втрат, повна відсутність контратак і посередній контроль м'яча. Ще один важливий факт – майже не працювали фланги атаки, що в останні роки було візиткою "помаранчево-чорних".

Дебют Михайліченка і обмін голами – Йовічевіч знову без перемоги, попереду зустріч з Моурінью

На другий тайм Йовічевіч змінив усю команду. Одним із тих, хто з'явився на полі, став Богдан Михайліченко – дебют вихованця Динамо за Шахтар. І за неповних дві хвилини новачок взяв участь у гольовій атаці. Простріл Богдана з лівого флангу перехопили, але Вакула другим темпом навісив на Криськіва, який прийняв м'яч і другим дотиком пробив у кут воріт. На відміну від першого тайму, старт другої половини гри вийшов ідеальним.

Утрехт теж використав низку замін. Відзначимо одну – надактивний Редан пішов відпочивати, а замість нього вийшов Бас Дост, який пограв за Айнтрахт, Спортінг, Вольфсбург і збірну Нідерландів. Але перший момент біля воріт Шахтаря по перерві створив захисник Санья, який сміливо пішов в атаку і пробив повз ближній кут.

Другий гол Шахтаря заспокоїв гру. Утрехт, як і впродовж левової частини першого тайму, більше тримав м'яч, але гостроти біля воріт Олексія Шевченка не було. Єдиний момент на 65-й хвилині призвів до автогола. Його автором став Кривцов. Молодий Козік не зміг вибити м'яч після навісу, а від Сергія круглий опинився в сітці.

Після цього пішла гра на три результати. Моменти були біля обох воріт – і Утрехт, і Шахтар могли вирвати перемогу, але все завершилося в цілому логічним миром – 2:2. З Басом Достом, на відміну від Редана, захист українців впорався. Другий тайм "гірники" в атаці провели значно краще, але прикра помилка звела зусилля українців нанівець. Друга нічия у трьох матчах.

Це був останній поєдинок "гірників" на зборах у Нідерландах. Наступний матч Шахтар зіграє 7 серпня проти Роми у столиці Італії. Жозе Моурінью – перший переможець усіх трьох єврокубків – проекзаменує Йовічевіча і його команду.

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