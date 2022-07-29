Дніпряни нарешті розпочали роботу на трансферному ринку.

Як відомо, сьогодні офіційно новим тренером СК Дніпро-1 став Олександр Кучер. Дніпряни після оголошення коуча не забарились з представленням новачків команди. Новобранцями клубу стали одразу шестеро гравців, повідомляє офіційний сайт "спортклубівців".

Кучер офіційно очолив СК Дніпро-1

Найзірковішим підписанням став екс-форвард збірної України Артем Громов, який влітку покинув Зорю. 32-річний нападник підписав контракт терміном на 1 рік.

Окрім того, перейшли в СК Дніпро-1 і п'ятеро представників Металіста. Голкіпер Владислав Рибак та опорник Едуард Сарапій гратимуть за нову команду Кучера на правах річної оренди, а півзахисники Руслан Бабенко, Сергій Горбунов та Володимир Танчик уклали повноцінні угоди на 2 сезони.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 стартуватиме у 3-му турі кваліфікації Ліги Європи (суперник стане відомий 2 серпня) та спробує вийти у груповий турнір другого за силою єврокубка.

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