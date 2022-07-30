Защитник Джордан Икоко оказался в сфере интересов СК Днепр-1, который в этом сезоне дебютирует в еврокубках.

СК Днепр-1 намерен подписать правого защитника Джордана Икоко, сообщает FCDNIPRO.COM. В настоящее время он находится в статусе свободного агента, поскольку его контракт с Лудогорцем подошел к концу.

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Отмечается, что Икоко должен в ближайшие дни прибыть в расположение днепровского клуба. Конголезец является воспитанником ПСЖ, а за свою карьеру успел поиграть за Гавр, Ланс и Генгам. В прошлом сезоне Джордан отыграл 32 матча за болгарский Лудогорец во всех соревнованиях, в которых записал в свой актив 3 гола и 4 ассиста. Также он сыграл в 7 матчах за национальную сборную ДР Конго.

Добавим, что СК Днепр-1 будет стартовать в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы (соперник станет известен 2 августа) и попытается выйти в групповой турнир второго по силе еврокубка.

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