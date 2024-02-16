СК Дніпро-1 в меншості переміг, Олександрія програла супернику з Казахстану: спаринги клубів УПЛ
Українські клуби продовжують готуватись до поновлення сезону 2023/24. Читайте звіт про контрольні матчі на "Футбол 24".
Контрольні матчі.
СК Дніпро-1 – РФШ – 2:1
Голи: Філіппов, 27, Горбунов, 76 – Лемаїч, 67
Вилучення: Сарапій, 89 (СК Дніпро-1)
Олександрія – Кайсар – 0:1
Гол: Махан, 18
СК Дніпро-1 у заключному спарингу зимових зборів обіграв чемпіона Латвії – РФШ. Філіппов забив на 23-й хвилині, але гол скасували через офсайд. Вже через 5 хвилин форвард відзначився у воротах суперника за всіма правилами. Волинець перед перервою врятував дніпрян від пропущеного гола, чудово зігравши при виході віч-на-віч.
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По перерві Лемаіч все ж зрівняв рахунок, замкнувши подачу з правого флангу. Але СК Дніпро-1 вийшов переможцем з двобою: Горбунов отримав передачу Мельниченка, проскочив повз захисників та забив зблизька. Сарапій наприкінці матчу отримав другу жовту, але дніпряни втримали перемогу.
А Олександрія у своєму останньому поєдинку на зборах програла казахському Кайсару. Єдиний гол у зустрічі був забитий на 18-й хвилині. Олександрія мала класну можливість зрівняти рахунок, але Де не зумів реалізувати вихід віч-на-віч.
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