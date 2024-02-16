ЛНЗ досягнув принципової згоди щодо підписання контракту з Олів'є Тіллем, повідомляє журналіст Ігор Бурбас у Telegram-каналі.

Ворскла може повернути свого зіркового екс-лідера з Європи – перехід до табору конкурентів зірвався

Перемовини тривали майже місяць та нарешті зрушили з мертвої точки. ЛНЗ може повернутись до України зі зборів вже з Тіллем у складі. Також на люксембуржця претендували Ворскла та Колос, але черкаський клуб запропонував кращі умови.

Нагадаємо, 27-річний футболіст, який виступав за Ворсклу з січня 2021 року, спочатку на правах оренди перебрався у першоліговий Еюпспор, а згодом підписав з турками повноцінний контракт до літа 2024 року (нині клуб є головним претендентом на вихід у Суперлігу). Поточний сезон він розпочав на правах оренди у складі іншої турецької команди – Шанлиурфаспор з Першої ліги (15-та сходинка), за яку у 14 матчах забив 2 голи.

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