Контрольные матчи.

СК Днепр-1 – РФШ – 2:1

Голы: Филиппов, 27, Горбунов, 76 – Лемаич, 67

Удаление: Сарапий, 89 (СК Днепр-1)

Александрия – Кайсар – 0:1

Гол: Махан, 18

СК Днепр-1 в заключительном спарринге зимних сборов обыграл чемпиона Латвии – РФШ. Филиппов забил на 23-й минуте, но гол отменили из-за офсайда. Уже через 5 минут форвард отличился в воротах соперника по всем правилам. Волынец перед перерывом спас днепрян от пропущенного гола, великолепно сыграв при выходе один на один.

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После перерыва Лемаич все же сравнял счет, замкнув подачу с правого фланга. Но СК Днепр-1 вышел победителем из поединка: Горбунов получил передачу Мельниченко, проскочил мимо защитников и забил с близкого расстояния. Сарапий в конце матча получил вторую желтую, но днепряне удержали победу.

А Александрия в своем последнем поединке на сборах проиграла казахскому Кайсару. Единственный гол во встрече был забит на 18-й минуте. Александрия имела классную возможность сравнять счет, но Де не сумел реализовать выход один на один.

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