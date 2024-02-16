СК Днепр-1 в меньшинстве победил, Александрия проиграла сопернику из Казахстана: спарринги клубов УПЛ
Украинские клубы продолжают готовиться к возобновлению сезона 2023/24. Читайте отчет о контрольных матчах на "Футбол 24".
Контрольные матчи.
СК Днепр-1 – РФШ – 2:1
Голы: Филиппов, 27, Горбунов, 76 – Лемаич, 67
Удаление: Сарапий, 89 (СК Днепр-1)
Александрия – Кайсар – 0:1
Гол: Махан, 18
СК Днепр-1 в заключительном спарринге зимних сборов обыграл чемпиона Латвии – РФШ. Филиппов забил на 23-й минуте, но гол отменили из-за офсайда. Уже через 5 минут форвард отличился в воротах соперника по всем правилам. Волынец перед перерывом спас днепрян от пропущенного гола, великолепно сыграв при выходе один на один.
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После перерыва Лемаич все же сравнял счет, замкнув подачу с правого фланга. Но СК Днепр-1 вышел победителем из поединка: Горбунов получил передачу Мельниченко, проскочил мимо защитников и забил с близкого расстояния. Сарапий в конце матча получил вторую желтую, но днепряне удержали победу.
А Александрия в своем последнем поединке на сборах проиграла казахскому Кайсару. Единственный гол во встрече был забит на 18-й минуте. Александрия имела классную возможность сравнять счет, но Де не сумел реализовать выход один на один.
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