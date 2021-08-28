СК Дніпро-1 і Металіст 1925 колись одночасно стартували з виступів у Другій лізі, але дніпровці проскочили ПФЛ за два роки – харків'яни ж дебютували в УПЛ лишень зараз. За цей час "спортклубівці" встигли обжитись у еліті й стати претендентами на бронзові медалі, хоча результати у матчах з сильними командами на початку нинішнього сезону не вражали. "Жовто-сині" ж стартували симпатично, хоча в попередньому турі вони безапеляційно поступилися Ворсклі. У домашній зустрічі проти СК новачки явно бажали реабілітуватись.

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Ігор Йовічевіч не міг розраховувати на дискваліфікованого Піхальонка, а крім того він залишив у запасі головного бомбардира – Довбика. Ймовірно, Артем зазнав пошкодження, адже до кінця поєдинку його так і не випустили. На вістрі атаки вийшов Русин. Валерій Кривенцов, своєю чергою, вперше випустив нападника Марлісона в основі, а крім того він довірив місце у старті 19-річному голкіперу Коваленку.

СК Дніпро-1 вважався безумовним фаворитом, однак у першому таймі команда відверто розчарувала. За 47 хвилин підопічні Ігора Йовічевіча створили всього один небезпечний момент – це Гуцуляк пробив з правого кута штрафного під ближню стійку. Вінгеру трішечки забракло точності. Також Олексій міг забивати внаслідок прострілу Русина та невдалого виносу з боку захисника – м'яч влучив у дніпровця і відскочив в напрямку воріт, але пролетів занадто високо. Обидва епізоди сталися до 10-ї хвилини.

У Металіста 1925 не було і таких нагод, однак кілька непоганих атак господарі розігнали. Та і загалом вони виглядали дещо активніше за суперника. Ця активність і принесла успіх на 36-й хвилині: Протасов прорвався правим флангом, протиснув Сватка перед карним майданчиком і віддав проникну передачу на Марлісона, а той пробив з рикошетом від захисника – м'яч полетів дугою, приземлившись у правому куті воріт. 1:0! Саме з цим рахунком футболісти відправились на перерву.

На початку другого тайму від СК Дніпро-1 очікувалась навала, але нічого такого гості організувати не змогли. На 51-й хвилині харків'яни навіть могли подвоїти свою перевагу внаслідок подачі Криськіва в центр штрафного, але в останню мить Адамюк зняв м'яч з ноги Голодюка. Стривожений таким розвитком подій Ігор Йовічевіч на 58-й змушений був кинути в бій Чуже, Джурасека та Білла.

Ця заміна не принесла відчутних змін у грі. Металіст 1925 продовжував оборонятись через володіння, нічого не дозволючи гостям, однак на 67-й хвилині СК Дніпро-1 несподівано заробив пенальті – взнаки дався досвід Коваленка. Молодий голкіпер біля власних воріт зрізав Лучкевича, Євген Арановський вказав на "позначку", а Чуже покарав харків'ян точним ударом у праву дев'ятку. 1:1!

Здавалося, що тепер-то дніпровці притиснуть "жовто-синіх". Втім, харків'яни продовжували доволі впевнено тримали фаворита на дистанції. За 25 хвилин після забитого м'яча СК Дніпро-1 міг похизуватись лишень потужним ударом Чуже з правого кута штрафного. Коваленко впорався з ним. Нічого не натякало про можлиість ще одного голу у його ворота – втім, у компенсований час гості таки забили! Допоміг стандарт, прямий удар з якого завдав Білл. Коваленко не зміг зафіксувати м'яч у руках, а Гуцуляк на дальній стійці замкнув відскок.

Арбітр довго переглядали епізод на предмет офсайду. На малюванні ліній витратили близько трьох хвилин, але у підсумку гол зарахували. 1:2! Часі відігратись після цього у господарів вже не було. Фінальний свисток зафіксував вольову перемогу СК Дніпро-1.

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