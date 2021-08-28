Про цього талановитого хлопця ми писали вже неодноразово. Син українського легкоатлета, а згодом бізнесмена Ігоря Фесюка розпочинав займатися футболом у словацькому місті Банська Бистриця. Тут функціонує школа знаменитого Марека Гамшіка. Легенда Наполі і збірної Словаччини не шкодує фінансів на своє дітище, часто приїжджає, щоб поспостерігати за вихованцями. Зокрема, Гамшік звернув увагу на гру Давида Фесюка у воротах. Хлопець знайомий із зіркою особисто, отримав від нього багато компліментів.

Українцем зацікавилися у збірній Словаччини. Паралельно посипалися запрошення від провідних футбольних академій континенту – Аякса, віденського Рапіда, Реала і навіть барселонської "Ла Масії". Давид був безкомпромісним – тільки Мадрид. Тим паче, на літніх зборах в Іспанії голкіпер зумів переконати спеціалістів Королівського клубу у своєму непересічному таланті. Його називали "другим Касільясом".

"Навіть Реал не може допомогти". Чому юний українець, якого називають "другим Касільясом", досі не грає за Мадрид

Проте омріяного шансу сім’я Фесюків не дочекалася. Натомість отримала серйозні проблеми бюрократичного характеру. І тільки зараз, після кількох років заплутаної епопеї, з’явилася конкретика. Вчора, 27 липня, Давида Фесюка презентував Хайдук Спліт.

"В Іспанію нам потрібно було переїжджати всією сім’єю на постійне місце проживання, – пояснює для Футбол 24 Ігор Фесюк. – Лише за таких умов Давид, як неповнолітній, міг би отримати від ФІФА ліцензію, щоб грати в Ла Лізі. І не просто переїжджати, а й ще влаштовуватись на якусь роботу та доводити, що сім’я переїхала в Іспанію не заради кар’єри неповнолітнього хлопця. Ці правила та закони розповсюджуються абсолютно на всіх іноземних футболістів у віці до 18 років. Виконати такі умови було майже нереально. Ми витратили масу грошей, 2 роки часу, а ФІФА так і не дозволила…

Натомість у Хорватії все набагато простіше. Офіційний трансфер між Словаччиною та Хорватією був оформлений за 2 тижні і сьогодні Давид уже офіційно отримав футболку з першим номером. Ми дуже раді. У Хорватії умови для розвитку воротарів набагато кращі, ніж в Іспанії".

Переходу у Хайдук могло б і не бути. Талантом цікавився клуб української Прем’єр-ліги.

"Під час зимових канікул у братиславському Словані, пов’язаних із ковідом, Давид відвідав Україну і майже цілий місяць тренувався у Винниках – у новій академії Руха з тренером Андрієм Мойсиним. Рух пропонував моєму синові професіональний договір, який в Україні можливий уже від 16 років. Але сума за перехід Давида зі Словаччини в Україну була надто велика. Рух не зміг собі її дозволити", – констатує Фесюк-старший.

Натомість у Хайдуку 16-річного українця тренуватиме Златко Руньє – молодший брат знаменитого Ведрана Руньє, екс-голкіпера Марселя, Стандарда, Бешикташа, Ланса і збірної Хорватії (22 матчі). Златко свого часу перебував на контрактах у Хайдуку, Вартексі, Шибенику і бельгійському Генті, але в жодному з клубів не мав статусу першого номера. Цьогоріч він повернувся у Спліт, де розпочав тренерську кар’єру.

"Якість тренувань – фантастична, – підсумовує Ігор Фесюк. – В академії із Давидом живуть два американці, які виступають за збірну США. Там узагалі вистачає хлопців з усього світу. Дитячі футбольні академії Динамо Загреб та сплітського Хайдука входять до п’ятірки найкращих академій Європи. Вони збирають талановитих юнаків з усієї планети, виховують їх і після досягнення 18 років продають до європейських топ-клубів. Тож ми на правильному шляху".

Сторінка автора у Facebook

"Тато обожнює Динамо": українець грає в клубі Роналдо, викликався у збірну та отримав подарунок від Зозулі