"Вважаю, цю перемогу ми повністю заслужили своєю грою. Мені вдалось вдало вдарити, і м'яч залетів у ворота. Добре, що вдається забивати такі голи. Радий, що зумів допомогти команді.

Гармата Ігнатенка і соло Назаренка у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Рух – 2:0

Оскільки тривалий час я не грав – хотілося себе проявити. Вдячний Йовічевічу за довіру, за те, що надав мені цей шанс. Вважаю, що його не підвів.

Я б не сказав, що СК Дніпро-1 вже виступає на класі. Ми граємо за рахунок власної роботи і самовіддачі, один за одного б'ємося на полі і це приносить результат. Все, як просить наш тренер: "Натягли каски і вперед копати землю", – цитує Ігнатенка офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, у матчі з Рухом дніпряни здобули вже третю перемогу у сезоні і з 10-ма очками піднялись на п'яту сходинку турнірної таблиці УПЛ.

СК Дніпро-1 впевнено переміг Рух у матчі з шедевральними голами Ігнатенка та Назаренка