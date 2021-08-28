СК Днепр-1 и Металлист 1925 когда одновременно стартовали из выступлений во Второй лиге, но днепровцы проскочили ПФЛ за два года – харьковчане же дебютировали в УПЛ лишь сейчас. За это время "спортклубовцы" успели обжиться в элите и стать претендентами на бронзуи, хотя результаты в матчах с сильными командами в начале нынешнего сезона не впечатляли. "Жёлто-синие" же стартовали симпатично, хотя в предыдущем туре они безапелляционно уступили Ворскле. В домашней встрече против СК новички явно хотели реабилитироваться.

"Натянули каски и вперед копать землю": Игнатенко – об установках Йовичевича, которые приносят результат

Игор Йовичевич не мог рассчитывать на дисквалифицированного Пихалёнка, а кроме того он оставил в запасе главного бомбардира – Довбика. Вероятно, Артём получил повреждение, ведь до конца поединка его так и не выпустили. На острие атаки вышел Русин. Валерий Кривенцов, в свою очередь, впервые выпустил нападающего Марлисона в основе, а кроме того он доверил место в старте 19-летнему голкиперу Коваленко.

СК Днепр-1 считался безусловным фаворитом, однако в первом тайме команда откровенно разочаровала. За 47 минут подопечные Игора Йовичевича создали всего один опасный момент – это Гуцуляк пробил с правого угла штрафной под ближнюю штангу. Вингеру немного не хватило точности. Также Алексей мог забивать в результате прострела Русина и неудачного выноса со стороны защитника – мяч попал в днепровца и отскочил в направлении ворот, но пролетел слишком высоко. Оба эпизода случились до 10-й минуты.

У Металлиста 1925 не было и таких возможностей, однако несколько неплохих атак хозяева разогнали. Да и в целом они выглядели несколько активнее соперника. Эта активность и принесла успех на 36-й минуте: Протасов прорвался по правому флангу, продавил Сватка перед штрафной и отдал проникающую передачу на Марлисона, а тот пробил с рикошетом от защитника – мяч полетел дугой, приземлившись в правом углу ворот. 1:0! Именно с этим счётом футболисты отправились на перерыв.

В начале второго тайма от СК Днепр-1 ожидался навал, но ничего такого гости организовать не смогли. На 51-й минуте харьковчане даже могли удвоить своё преимущество вследствие подачи Криськива в центр штрафной, но в последний момент Адамюк снял мяч с ноги Голодюка. Встревоженный таким развитием событий Игор Йовичевич на 58-й вынужден был бросить в бой Чуже, Джурасека и Билла.

Эта замена не принесла ощутимых изменений в игре. Металлист 1925 продолжал обороняться через владение, ничего не позволяя гостям, однако на 67-й минуте СК Днепр-1 неожиданно заработал пенальти – сказался опыт Коваленко. Молодой голкипер у своих ворот срезал Лучкевича, Евгений Арановский указал на "точку", а Чуже наказал харьковчан точным ударом в правую девятку. 1:1!

Казалось, что теперь-то днепровцы прижмут "желто-синих". Впрочем, харьковчане продолжали довольно уверенно держали фаворита на дистанции. За 25 минут после забитого мяча СК Днепр-1 мог похвастаться только мощным ударом Чуже с правого угла штрафной. Коваленко справился с ним. Ничего не намекало на возможность ещё одного гола в его ворота – впрочем, в компенсированное время гости таки забили! Помог стандарт, прямой удар с которого нанёс Билл. Коваленко не смог зафиксировать мяч в руках, а Гуцуляк на дальней штанге замкнул отскок.

Арбитры долго просматривали эпизод на предмет офсайда. На рисование линий потратили около трёх минут, но в итоге гол засчитали. 1:2! Времени отыграться после этого у хозяев не было. Финальный свисток зафиксировал волевую победу СК Днепр-1.

"Перейти в Реал не позволила ФИФА": украинский "Касильяс №2" будет играть за Хайдук, его тренер – брат легендарного голкипера