СК Дніпро-1 зустрівся з Металістом у поєдинку 24-го туру УПЛ. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

СК Дніпро-1 продовжує чемпіонські перегони з Шахтарем, тоді як Металіст наразі один з головним претендентів на виліт. Команди розпочали гру відповідно своїм статусам: дніпряни більше контролювали м'яч та загрожували воротам Костика. Моментів вистачало на початку гру: Довбик з-за меж штрафного пробив вище воріт, а простріл Гуцуляка з рикошетом від захисника ледь не завершився голом.

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Небезпечно пробив Танковський, який протягнув м'яч майже з центра поля, але воротар Металіста потягнув цей постріл. На 33 хвилині СК Дніпро-1 вийшов вперед: Піхальонок пасом розрізав захист харків'ян та вивів Пеглоу віч-на-віч з воротарем – бразилець легко забив. Під кінець тайму Пеглоу мав ще дві нагоди, але забив лише раз – хавбек встиг зіграти на добиванні після удару Піхальонка.

А на 43-й хвилині СК Дніпро-1 закрив гру. Піхальонок закинув на Пеглоу на лівий край штрафного, а той замість зміщення в центр віддав трохи назад на Гуцуляка, який розстріляв воротаря. Піхальонок міг забити і сам, але пробив вище воріт з лінії штрафного.

Після перерви Металіст створив непоганий момент, але Рязанцев пробив повз дальню стійку. Втім, СК Дніпро-1 все ще контролював гру, а партнери постійно намагались створити момент для Довбика, але Артему ніяк не вдавалось забити. Харків'яни ледь не підловили дніпрян – Наумець втік віч-на-віч з воротарем, але завозився, коли намагався його обіграти.

Дніпряни ж забили четвертий гол. Довбик отримав м'яч, підробив під праву та пробив, рикошет, і Підлепенець пробив у ближній кут. Крапку в зустрічі поставив Пеглоу, який отримав м'яч у штрафному від Довбика, та пробив у дальній кут.

Таким чином, СК Дніпро-1 набрав 54 очки, залишившись на другому місці – Шахтар у паралельній грі переміг Минай та набрав 59 пунктів. Металіст з 19 балами залишився передостаннім.

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