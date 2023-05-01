"Те, що буде відбуватись в останніх тура УПЛ, це буде щось дивовижно незрозуміле. Я про це говорив з 5-го туру, коли почались перші переноси матчів. Коли команди почали їздити до Львова грати матчі з Шахтарем, коли почали переноситися поєдинки на інші дати. Коли УПЛ відійшла вбік і на всі питання відповідала: "Ми тут ні до чого".

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Йде боротьба за Лігу чемпіонів, за 40 мільйонів євро. І оці всі переноси – це не просто так. Я хочу, щоб у всіх були однакові умови. Я теж не зрозумів, коли Львів погодився двічі зіграти на Арені Львів. З СК Дніпро-1 і Динамо граємо на Скіфі, а я знаю, яке там поле. А з Шахтарем граємо на Арені Львів.

Зараз буде матч з Минаєм, і він відбудеться на Арені Львів, як і повинен. Але перший поєдинок мав відбутися в Ужгороді, а пройшов також на Арені Львів. Інгулець також зараз поїде грати у Львів. СК Дніпро-1 має їхати грати в Петрово, а там газон не найкращої якості, має витрачати час і сили на дорогу. А Шахтар повинен вийти з готелю, приїхати на футбол, зіграти в домашній атмосфері та взяти 3 очки.

Йде боротьба за 40 млн, і Прем'єр-ліга не керує жодними процесами – вони просто відійшли від справи. Чому одній команді можна перенести матч, а іншій – ні?. Це хабарі, це відверто хабарі! Зараз не буде – хто сильніший, той і правий, а в кого більше грошей знайдеться, щоб проспонсорувати суперника.

Мене викликали в Комітет з етики і чесної гри, я пояснив їм свої слова, що є стимуляція, розповів все що знав. Але це не зупинило стимуляцію. Вже називають суми у 5 млн гривень стимуляції. Вже немає футболу. Я буду говорити про все, що знаю. На 5 млн гривень був простимульований суперник СК Дніпро-1. Ставки ростуть: якщо раніше було 75 тисяч, то зараз вже більше", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, після 23-х турів Шахтар з 56-ма очками лідирує у чемпіонаті України. СК Дніпро-1 відстає на 5 пунктів і має гру в запасі. Замикає трійку Зоря з 49-ма балами.

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