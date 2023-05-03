СК Днепр-1 продолжает чемпионскую гонку с Шахтером, тогда как Металлист пока один из главным претендентов на вылет. Команды начали игру соответственно своим статусам: днепряне больше контролировали мяч и угрожали воротам Костика. Моментов хватало в начале игры: Довбик из-за пределов штрафной пробил выше ворот, а прострел Гуцуляка с рикошетом от защитника едва не завершился голом.

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Опасно пробил Танковский, который протащил мяч почти с центра поля, но вратарь Металлиста потащил этот выстрел. На 33 минуте СК Днепр-1 вышел вперед: Пихалёнок пасом разрезал защиту харьковчан и вывел Пеглоу один на один с вратарем – бразилец легко забил. Под конец тайма Пеглоу имел еще две возможности, но забил лишь раз – хавбек успел сыграть на добивании после удара Пихалёнка.

А на 43-й минуте СК Днепр-1 закрыл игру. Пихалёнок забросил на Пеглоу на левый край штрафной, а тот вместо смещения в центр отдал немного назад на Гуцуляка, который расстрелял вратаря. Пихалёнок мог забить и сам, но пробил выше ворот с линии штрафной.

После перерыва Металлист создал неплохой момент, но Рязанцев пробил мимо дальней штанги. Впрочем, СК Днепр-1 все еще контролировал игру, а партнеры постоянно пытались создать момент для Довбика, но Артему никак не удавалось забить. Харьковчане едва не подловили днепрян – Наумец убежал один на один с вратарем, но завозился, когда пытался его обыграть.

Днепряне же забили четвертый гол. Довбик получил мяч, подработал под правую и пробил, рикошет, и Пидлепенец пробил в ближний угол. Точку во встрече поставил Пеглоу, который получил мяч в штрафной от Довбика, и пробил в дальний угол.

Таким образом, СК Днепр-1 набрал 54 очка, оставшись на втором месте – Шахтер в параллельной игре победил Минай и набрал 59 пунктов. Металлист с 19 баллами остался предпоследним.

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