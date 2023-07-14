Каплієнко продовжить орендну угоду з СК Дніпро-1 до 31 грудня 2023 року, повідомляє Sport.ua.

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Попередній контракт був розрахований до 30 червня цього року. Каплієнко провів другу половину минулого сезону в складі СК Дніпро-1, зігравши 7 матчів та не відзначившись результативними діями.

До слова, Каплієнко є вихованцем запорізького Металурга, встиг пограти за Металіст, Чорноморець та МФК Металург, а також виступав за турецький Аланьяспор, білоруські Смолевичі, Динамо Тбілісі (Грузія), російські Тамбов та Торпедо Москва, латвійську Ауду.

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