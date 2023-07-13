Контрольні матчі

Минай – Рух – 0:1

Гол: Нейпепієв, 23

Нереалізований пенальті: Карабін, 40 (Рух)

СК Дніпро-1 – Рух – 4:0

Голи: Мірошніченко, 32, Довбик, 52, 59, Когут, 88

Рух двома різними складами провів контрольні поєдинки з Минаєм та СК Дніпро-1. Перша гра була проти закарпатського клубу, яка завершилась мінімальною перемогою львівської команди. Єдиний гол у зустрічі забив Нейпепієв. Перед перервою Рух міг подвоїти перевагу, але Карабін не зміг реалізувати пенальті (відбив голкіпер).

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А у другій зустрічі "жовто-чорні" зіграли з СК Дніпро-1. Віце-чемпіони України розбили Рух з рахунком 4:0. В першому таймі Мірошніченко вивів дніпрян вперед. Довбик по перерві оформив дубль за 7 хвилин, а Когут на 88 хвилині поставив крапку в зустрічі.

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