СК Днепр-1 продлил аренду игрока Металлиста, – СМИ
Защитник Металлиста Александр Каплиенко останется в составе вице-чемпиона Украины.
Каплиенко продлит арендное соглашение с СК Днепр-1 до 31 декабря 2023 года, сообщает Sport.ua.
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Предыдущий контракт был рассчитан до 30 июня этого года. Каплиенко провел вторую половину прошлого сезона в составе СК Днепр-1, сыграв 7 матчей и не отметившись результативными действиями.
К слову, Каплиенко является воспитанником запорожского Металлурга, успел поиграть за Металлист, Черноморец и МФК Металлург, а также выступал за турецкий Аланьяспор, белорусские Смолевичи, Динамо Тбилиси (Грузия), российские Тамбов и Торпедо Москва, латвийскую Ауду.
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