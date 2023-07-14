Каплиенко продлит арендное соглашение с СК Днепр-1 до 31 декабря 2023 года, сообщает Sport.ua.

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Предыдущий контракт был рассчитан до 30 июня этого года. Каплиенко провел вторую половину прошлого сезона в составе СК Днепр-1, сыграв 7 матчей и не отметившись результативными действиями.

К слову, Каплиенко является воспитанником запорожского Металлурга, успел поиграть за Металлист, Черноморец и МФК Металлург, а также выступал за турецкий Аланьяспор, белорусские Смолевичи, Динамо Тбилиси (Грузия), российские Тамбов и Торпедо Москва, латвийскую Ауду.

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