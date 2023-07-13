Товариський матч

Шахтар – АЕК – 0:5

Голи: Гарсія, 12, 40, 65, Зіні, 83, 86

Вилучення: Удод, 28 (дві жовті) – Амрабат, 15 (дві жовті)

Склад Шахтаря (1 тайм): Твардовський – Гочолейшвілі, Бондар, Матвієнко, Корнієнко – Кастільйо, Глущенко, Удод – Зубков, Келсі, Топалов

Склад Шахтаря (2 тайм): Пузанков – Козік, Бондар (Дрозд, 82), Фарина, Ракицький – Кастільйо (Янович, 59), Очеретько, – В'юнник, Сікан, Келсі (Цуканов, 68)

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Атмосфера сьогоднішнього матчу була не зовсім товариською. Нідерландські організатори влаштували красиве відкриття – запросили українську дівчинку виконати наш гімн, мер міста виголосив вітальне слово. Багато говорили про честь приймати в себе поєдинки команди з України – держави, яка продовжує боротьбу з окупантами.

Патрік ван Леувен поки не має нагоди познайомитися зі своєю новою командою. Учасники молодіжного чемпіонату Європи лише сьогодні повернулися в розташування Шахтаря, і то не всі. Водночас Гочолейшвілі, який також був на Євро-2023, навіть вийшов у стартовому складі. Загалом змін, якщо порівнювати основу на АЗ, у донеччан було небагато – лише три.

АЕК може похизуватися присутністю у складі доволі відомих виконавців. Як от екс-динамівець Домагой Віда чи Нордін Амрабат (брат зірки збірної Марокко Соф'яна). Втім, головну загрозу створює тринідадець Леві Гарсія. Центрфорвард, який після переїзду до Греції, нарешті вийшов на новий рівень. У минулому сезоні забив 18 голів та віддав 7 асистів.

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Попередні два спаринги АЕКа Гарсія пропускав, а сьогодні вийшов у старті й уже на 12-й хвилині відкрив рахунок. Кевін Келсі опустився в опорну зону, щоб допомогти розігнати атаку. Форвард Шахтаря не зумів зачепитися за м'яч і привіз контратаку. Суперники у кілька передач створили момент для тринідадця, який класно замкнув закидання з флангу – без шансів для Твардовського.

Змістовної гри у "гірників" немає. Для цього етапу підготовки та саме такого складу це цілком нормально. Саме тому якусь загрозу вдавалося створювати виключно завдяки індивідуальним діям. Тут слід відзначити Топалова і Глущенка. Обидва затягували м'яч до штрафного – там падали і вимагали пенальті. Арбітр не повірив.

На персоні рефері варто зупинитися трішки детальніше. Саме він став головним героєм першого тайму. Вже на 15-й хвилині він вилучив з поля Амрабата. Нордін отримав попередження і вирішив висловити свою незгоду арбітру. Зробив це не дуже етично, тому відразу побачив перед собою другий "гірчичник". Таку принциповість не часто побачиш у товариських матчах.

Зрештою, ще до перерви склади були рівними. Дві жовті також отримав Данило Удод. Обидві ігрові, обидві справедливі. Незадовго до перерви АЕК збільшив перевагу. Знову забив Гарсія. Леві легко розібрався з Бондарем і послав м'яч під дальню стійку. Максимально незграбно зіграв центрбек Шахтаря. Та й і в епізоді з першим м'ячем Валерій закляк у напівпозиції – ні подачу не накрив, ні завершити не заважав, хоча ці діє відбувалися саме в його зоні.

Тож було максимально дивно, що чоловік Дарини Савіної не опинився у списку багатьох гравців, яких ван Леувен замінив у перерві. Вже на самому початку другого тайму Бондар двічі присоромив тренера за таке рішення. Особливої уваги вартий другий епізод. Валерій впав поруч з центральною лінією, і нападник греків підхопив м'яч і помчав до воріт, які уже захищав Пузанков. Пощастило, що не влучив у площину.

Фестиваль привозів навіть не думали завершувати. На 65-й хвилині Очеретько, Бондар і Пузанков вирішили спробувати пограти в тікі-таку в межах власного воротарського. Пресинг греків зіграв успішно – відібрали м'яч, забили гол. Знову влучний удар завдав Гарсія. Хет-трик сьогодні оформив тринідадець.

Зібратися бодай на кінцівку матчу Шахтар не зміг. Зате спрацювала низка замін АЕКа. Донецький захист двічі не впорався з навісами, дозволивши Сальвадору Зіні оформити дубль. У підсумку – нищівна поразка, яку не назвеш нелогічного. Принаймні в атаці "гірники" не напрацювали бодай на один забитий м'яч, а в обороні занадто багато грубо помилялися.

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