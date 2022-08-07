Черговим новачком СК Дніпро-1 став бразильський голкіпер Макс Валеф, повідомляє офіційний сайт української команди.

СК Дніпро-1 змінив домашній стадіон на єврокубкові матчі – Кучер і Ко вирішили грати ближче до України

28-річний воротар уклав з командою Олександра Кучера угоду терміном на 2 роки.

Нагадаємо, Валеф – вихованець Форталези, в якій і провів всю кар'єру. За дев'ять останніх сезонів він взяв участь у 26 матчах головної команди "трикольорових". Transfermarkt оцінює гравця у 100 тисяч євро.

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