СК Дніпро-1 підписав голкіпера з бразильської Серії А
7 серпня 12:33 - Читать на русском
Дніпряни продовжують підсилюватись перед стартом сезону.
Черговим новачком СК Дніпро-1 став бразильський голкіпер Макс Валеф, повідомляє офіційний сайт української команди.
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28-річний воротар уклав з командою Олександра Кучера угоду терміном на 2 роки.
Нагадаємо, Валеф – вихованець Форталези, в якій і провів всю кар'єру. За дев'ять останніх сезонів він взяв участь у 26 матчах головної команди "трикольорових". Transfermarkt оцінює гравця у 100 тисяч євро.
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