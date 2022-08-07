Як відомо, СК Дніпро-1 раніше планував приймати суперників у єврокубках у Дунайській Стреді на MOL Arena. Однак тепер змінив рішення і зупинив свій вибір на стадіоні Локомотив у Кошиці, повідомляє Buckaro Banza.

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Причиною цього стала логістика. Відстань від українського кордону до Кошиці становить 95 кілометрів, а Дунайська Стреда розташована майже за 500 кілометрів від нашої країни. Стадіон Локомотив вміщує 10787 глядачів та є домашньою ареною місцевого клубу другої словацької ліги.

Нагадаємо, 18 серпня СК Дніпро-1 у плей-офф Ліги Європи зустрінеться з переможцем пари АЕК (Кіпр) – Партизан (Сербія). У разі успіху дніпряни виступатимуть у груповому турнірі другого за силою єврокубку. Якщо ж "спорклубівці" не пройдуть кваліфікацію ЛЄ – зіграють у Лізі конференцій.

До слова, домашні матчі УПЛ СК Дніпро-1 планує проводити в Ужгороді.

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