Очередным новичком СК Днепр-1 стал бразильский голкипер Макс Валеф, сообщает официальный сайт украинской команды.

СК Днепр-1 сменил домашний стадион на еврокубковые матчи – Кучер и Ко решили играть ближе к Украине

28-летний вратарь заключил с командой Александра Кучера соглашение на 2 года.

Напомним, Валеф – воспитаник Форталезы, в которой и провел всю карьеру. За девять последних сезонов он принял участие в 26 матчах главной команды "трехцветных". Transfermarkt оценивает игрока в 100 тысяч евро.

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