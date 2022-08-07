СК Днепр-1 подписал голкипера из бразильской Серии А
12:33 - Читати українською
Днепряне продолжают усиливаться перед стартом сезона.
Очередным новичком СК Днепр-1 стал бразильский голкипер Макс Валеф, сообщает официальный сайт украинской команды.
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28-летний вратарь заключил с командой Александра Кучера соглашение на 2 года.
Напомним, Валеф – воспитаник Форталезы, в которой и провел всю карьеру. За девять последних сезонов он принял участие в 26 матчах главной команды "трехцветных". Transfermarkt оценивает игрока в 100 тысяч евро.
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