Товариські матчі 6 серпня 2022

Кривбас – Металіст – 1:1

Голи: Хобленко, 90 – Підлепенець, 19

Минай – Карпати Львів – 0:1

Гол: Дуць, 45

Рух – Чорноморець – 3:1

Голи: Климчук, 14, 59, Таллес, 53 (пен) – Путря, 45+1

СК-Дніпро-1 – Шарджа – 1:1

Голи: Довбик, 90+2 – Бернард, 63

У стартовому матчі дня зустрічалися новачки УПЛ 2022/23 – Кривбас та Металіст. Обидві команди в минулому сезоні виступали в Першій лізі та серйозно оновили склади. Особливо це стосується харків'ян, які втратили головного тренера і низку важливих футболістів.

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Рахунок відкрили "жовто-сині". Підлепенець влучно пробив у ближній кут і застав зненацька Кліщука, який не врятував. Підопічні Юрія Вернидуба відігралися аж на 90-й хвилині. Олексій Хобленко після пасу Татаркова встановив остаточний рахунок – 1:1. Кривбас завершив третій збір нічиєю.

Львівські Карпати після кількох спарингів у місті Лева вирушили у Закарпатську область на поєдинок проти Миная – учасника УПЛ 2022/23. У першому таймі обидві команди мали класні моменти, але відзначилися підопічні Андрія Тлумака.

Перед свистком на перерву "леви" вдало реалізували стандарт – як і в попередньому матчі з Нивою, успіх Карпатам приніс кутовий. Денис Кожанов подав, а Ігор Дуць потужним ударом головою вразив ворота своєї колишньої команди, з якої і перейшов у Карпати. Другий гол новачка "зелено-білих" у другому поєдинку поспіль.

Команда Володимира Шарана могла відігратися на останніх хвилинах гри. Голкіпер Карпат невдало зіграв на виході після подачі зі штрафного, проте стійка зіграла за львів'ян. Минай влаштував справжній тиск на ворота Дмитра Фастова, але карпатівці встояли. 0:1 – вдруге поспіль "леви" перемагають завдяки єдиному голу Ігоря Дуця.

Рух у Винниках розібрався з одеським Чорноморцем. За львів'ян дубль оформив Юрій Климчук, який забив по голу у кожному з таймів. Ще один м'яч за "жовто-чорних" провів Таллес, реалізувавши 11-метровий. Чорноморець забив лише одного разу, автором влучного удару став Путря. 3:1 – впевнена перемога підопічних Кучука.

У ще одному матчі СК Дніпро-1 на останніх секундах врятувався від поразки Шарджі з ОАЕ. За українську команду забив Артем Довбик, коли до фінального свистка залишося 10 секунд. Влучний удар за Шарджу записав до свого активу Бернард. Екс-зірка Шахтаря технічно розібрався з суперником і поклав у дальній кут.

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