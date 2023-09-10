Товариські матчі

Верес – Полісся – 3:1

Голи: Гайдучик, 35, Марусич, 84, Ковалюк, 109 – Мустафаєв, 100, (пен.)

СК Дніпро-1 – Олександрія – 3:1

Голи: Сарапій, 107, (пен.), Когут, 110, Бабенко, 117 – Шулянський, 54

Верес та Полісся провели спаринг за незвичним регламентом – чотири тайми по 30 хвилин. Перемогу святкували рівненці: Гайдучик відкрив рахунок у другій чверті, замкнув передачу Євгенія Шевченка з флангу.

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У третьому таймі Марусич добив м'яч у ворота після відскоку від Морозка. Полісся результативно відповіло у заключній тридцятихвилинці – Мустафаєв реалізував пенальті. Проте, останнє слово було за Вересом – Ковалюк на 109 хвилині поставив крапку в грі. Додамо, що після поновлення чемпіонату на Верес очікує поєдинок на виїзді з Кривбасом. Полісся ж завітає в гості до Чорноморця.

А СК Дніпро-1 повернувся на Дніпро-Арену, де з таким самим рахунком переміг Олександрію. Команди так само провели 4 тайми по 30 хвилин. Повели в рахунку гості: Шулянський замкнув навіс з флангу. Попри перевагу дніпрян, забити не вдавалось аж до 107 хвилин, коли Сарапій зрівняв рахунок ударом з пенальті. Когут через 3 хвилини вивів СК Дніпро-1 вперед, а Бабенко на 117-ій хвилині поставив крапку в грі. Додамо, що наступний матч в УПЛ Олександрія зіграє з Минаєм, а СК Дніпро-1 прийматиме вдома Колос.

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