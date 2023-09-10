Товарищеские матчи

Верес – Полесье – 3:1

Голы: Гайдучик, 35, Марусич, 84, Ковалюк, 109 – Мустафаев, 100, (пен.)

СК Днепр-1 – Александрия – 3:1

Голы: Сарапий, 107, (пен.), Когут, 110, Бабенко, 117 – Шулянский, 54

Верес и Полесье провели спарринг по необычному регламенту – четыре тайма по 30 минут. Победу праздновали ровенчане: Гайдучик открыл счет во второй четверти, замкнув передачу Евгения Шевченко с фланга.

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В третьем тайме Марусич добил мяч в ворота после отскока от Морозко. Полесье результативно ответило в заключительной тридцатиминутке – Мустафаев реализовал пенальти. Однако, последнее слово было за Вересом - Ковалюк на 109 минуте поставил точку в игре. Добавим, что после возобновления чемпионата Верес ожидает поединок на выезде с Кривбассом. Полесье же пожалует в гости к Черноморцу.

А СК Днепр-1 вернулся на Днепр-Арену, где с таким же счетом победил Александрию. Команды так же провели 4 тайма по 30 минут. Повели в счете гости: Шулянский замкнул навес с фланга. Несмотря на преимущество днепрян, забить не удавалось вплоть до 107 минут, когда Сарапий сравнял счет ударом с пенальти. Когут через 3 минуты вывел СК Днепр-1 вперед, а Бабенко на 117-ой минуте поставил точку в игре. Добавим, что следующий матч в УПЛ Александрия сыграет с Минаем, а СК Днепр-1 будет принимать дома Колос.

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