"Cправа в тому, що коли колапс між грою та результатом вже досягнув повного "апофігею" – відбулася розмова між певними поважними людьми, і було поставлене питання: "Ненаде, що далі робити? Ти зможеш це виправити?".

Зоря не може оголосити про призначення нового тренера через попередника-невдаху

Лалатовіч чесно сказав: "Мені здається, що я вже все. І я готовий, якщо що, піти, але в мене є умова – віддасте мені зарплатню за серпень та вересень. І я все підпишу". За вересень! Лалатовіч пішов в кінці серпня. Ну окей, така умова.

Зорі якось треба було вивести ці гроші за кордон, тобто щоб Лалатовічу заплатити, і вони ще цього не зробили. Але обіцяють зробити впродовж тижня", – розповів Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, раніше Лалатовіч запевняв, що покине клуб безкоштовно і відмовляється від будь-якої компенсації за розрив контракту.

Підсумки жахливого євроліта для України: мінус 3 клуби, антирекорд СК Дніпро-1, у Зорі з'явився свій "Тед Лассо"