Ворскла вилетіла раніше, а вчора свій шлях на євроарені завершили Динамо і СК Дніпро-1. Дніпряни ще й примудрилися видати унікальну безвиграшну серію від Ліги чемпіонів до порожнечі.

Зоря несподівано відродила надію у дуелі зі Славією, але фінал також був сумним – спуск до Ліги конференцій. Луганці могли б довіритися несподіваному "Теду Лассо", який струснув команду. "Футбол 24" розібрав цю тему у черговому випуску на YouTube.

Луческу всіх перехитрив – злив єврокубків, на тренера Динамо наїхали, а тепер бояться дискваліфікації