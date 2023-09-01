Підсумки жахливого євроліта для України: мінус 3 клуби, антирекорд СК Дніпро-1, у Зорі з'явився свій "Тед Лассо"
21:00 - Читать на русском
Українські клуби навряд задоволені своїм виступом у кваліфікаціях єврокубків.
Ворскла вилетіла раніше, а вчора свій шлях на євроарені завершили Динамо і СК Дніпро-1. Дніпряни ще й примудрилися видати унікальну безвиграшну серію від Ліги чемпіонів до порожнечі.
Зоря несподівано відродила надію у дуелі зі Славією, але фінал також був сумним – спуск до Ліги конференцій. Луганці могли б довіритися несподіваному "Теду Лассо", який струснув команду. "Футбол 24" розібрав цю тему у черговому випуску на YouTube.
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