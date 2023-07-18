Контрольні матчі

СК Дніпро-1 – Кривбас – 2:2

Голи: Третьяков, 19, Довбик, 30 – Дебелко, 41, Горбунов, 90 (аг.)

СК Дніпро-1 – Панатінаїкос: дебютні матчі дніпрян в Лізі чемпіонів довірили арбітрам із топ-чемпіонатів

СК Дніпро-1 в останньому спарингу на літніх зборах розійшовся миром з Кривбасом. Третьяков ще до середини тайму вивів свою нову команду вперед, реалізувавши вихід сам на сам. Згодом Довбик подвоїв перевагу, забезпечивши команді необхідний запас міцності.

Однак, піти на перерву з перевагою у два м'ячі підопічним Олександра Кучера на вдалось: Волинець, який дебютував у рамці дніпрян, помилився під час передачі у власному штрафному – 2:1.

Хобленко і Хомченовський у другому таймі могли зрівнювати, але перший пробив над поперечиною, а з ударом другого впорався Кінарейкін, який замінив кіпера збірної України. Все йшло до перемоги "спортклубівців", аж поки на останній хвилині Горбунов не зрізав м'яч у власні ворота після навісу з лівого флангу.

Як наслідок, перша нічия СК Дніпро-1 при чотирьох переконливих перемогах. Попереду – дуель з Панатінаїкосом в рамках кваліфікації до групового раунду Ліги чемпіонів. Перший матч відбудеться вже у вівторок, 25 липня.

Ліга чемпіонів: Кочергін розгромно виграв під "Путін х**ло", екс-українець забив після розкішної комбінації